探病注意｜親友帶1種水果探病　醫院病人食完即洗腎　專家揭3類人不適合吃

▲ 水果是常見的探病伴手禮，但並非每一個病人都適合食用。

【探病／送禮／水果／奇異果／腎病／洗腎／鉀離子／糖尿病／癌症／化療／白血球／免疫力】身邊若有親朋好友住院，探病時總會習慣買些水果、雞精、燕窩等食品當伴手禮，不過萬一不了解病人的身體狀況，隨時有可能弄巧成拙，令心意變成負擔。台灣就有專家分享案例，指一名腎病患者食用親友贈送的1種水果後，病情即時惡化，原本無需接受透析，最後卻要進行緊急洗腎。

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台灣臨床毒物科護理師日前在節目《健康零距離》中分享醫院探病送禮相關事宜，表示自己其實並不建議親友探病時送水果，因為並非每一個病人的身體狀況都適合食用。她分享一宗病例，指出曾有一位親友覺得奇異果高纖維、富含維他命C，是對身體有益的水果，於是探病時便送了一盒奇異果給腎病患者，結果導致該名患者病情惡化，原本無需接受透析，最後卻需要被推進洗腎室進行緊急洗腎。

為何營養豐富的水果反而成為令人健康惡化的元兇？譚敦慈就解釋，奇異果本身是「高鉀食物」，含有較多鉀離子，因此對腎病患者而言是一種負擔。她憶述，當時醫護人員正前往病房，剛好看見該名患者在邊削邊食用奇異果，當場嚇壞並馬上安排對方去洗腎。

她續指，除了腎病患者之外，亦有其他病人的狀況不適合食用水果，例如糖尿病患者需要避開甜度及糖分較高的水果，而正在進行化療的癌症病人如果白血球數量低於3,000，也因為免疫力下降而不能食用水果。

此外，同場的營養師方慈聲亦提醒，如果想選擇人蔘、銀杏、薑黃等活血補氣的產品當探病伴手禮也要特別留意，因為開刀或有出血風險的病人都不適合食用。

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同場加映：早期腎病5大先兆

北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體5大轉變：

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7類人屬於高危群組

除了留意表徵，她亦建議可以留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

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