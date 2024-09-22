返學日式便當｜化妝師巧手製「龍貓」返學便當　可愛造型引女兒老師拍照留念

【開學便當/返學便當/日式便當/卡通便當/龍貓】轉眼到9月開學季節，作為媽媽，這個月份又要開始忙碌起來，尤其是要替小朋友準備午餐的家長；由於早上起來時間比較倉促，在準備午餐盒時都會手忙腳亂，今集《湊得輕鬆啲》，就邀得資深化妝師Kammy為我們示範一款簡易的日式便當，美觀之餘，又不會花太多時間！

▲ 資深化妝師（攝:林綺虹）

返學日式便當｜材料易買易準備

Kammy製作的日式便當非常漂亮，主要是卡通人物造型，她為開學月份準備的這款便當，都是一些容易買到的材料，Kammy笑說：「因為大家都很忙，所以我預備的材料都是簡單的。」

日式午餐便當材料 份量 白飯 半碗-1碗（視乎食量） 肉鬆 / 雞肉鬆 / 三文魚鬆 適量 白色／黃色芝士片 2片 芝士腸 5條 大甘筍 半條 西蘭花 半個 鵪鶉蛋 4粒 壽司紫菜 1片

▲ 便當所需材料並不複雜（攝:林綺虹）

返學日式便當｜簡易製法及注意事

Kammy指製作這個便當大約需時45分鐘，第一步要切好材料，甘筍要切片，西蘭花要切件，將它們洗乾淨後，再預備熱水，然後將它們烚熟，調味方面很簡單，在熱水中落少少鹽即可，主要讓蔬菜有點味道而已。

不過甘筍在落鑊之前，要先用造型模具壓成樹葉形狀，Kammy亦溫馨提示：「甘筍切薄片，不能太厚，因為太厚很難壓模。」當甘筍都準備好後，就可以放進熱水中，這時候也可以將鵪鶉蛋、鎅了花的芝士腸，同樣放到熱水中，讓它們「一鑊熟」。

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返學日式便當｜用保鮮紙協助飯團塑形

待材料熟透的同時，就可以預備白飯，白飯要先冷卻，否則很多倒汗水，可以在白飯中混合小朋友喜歡的食材，例如肉鬆、雞肉鬆或三文魚鬆，今次就選擇了肉鬆，Kammy又給大家一個小貼士：「弄這些便當白飯就要軟身少少，因為這樣飯團才會黏得漂亮一點。」混合好白飯後，因為飯會黏手，所以需要用保鮮紙去幫助飯團塑形。

首先她弄了一個大的球狀飯團，這是卡通公仔飯團的身體，然後就弄兩條長耳朵，若果飯團還是暖暖的，可待冷卻才弄走保鮮紙。當飯團主體完成了，就可以準備配菜，首先Kammy撈起熟透的鵪鶉蛋，再用刀把鵪鶉蛋鎅成所需造型，再將爆成花朵形狀的腸仔、西蘭花和甘筍撈起備用。

這個時候就可以預備芝士，首先將一片芝士壓出半圓形，再利用模具壓成多個小圓形，之後就利用表情模具，在壽司紫菜上壓出不同表情，再用鉗子輕放在芝士上，這樣就完成了卡通公仔的眼耳口鼻。

返學日式便當｜同場加映Kammy可愛便當作品集：





















返學日式便當｜造型可愛大受老師同學歡迎

到了最後一個步驟，就是將所有配菜逐樣放進便當盒中，Kammy提醒大家：「配菜直接放就可以，只要確保它沒有水滴出來，冷卻了就可以。」最後將甘筍放進便當作裝飾即可，一個龍貓造型的可愛日式便當便完成了！

問到便當造型如此可愛，身為小學生的女兒帶回學校，是否獲得很多讚美？Kammy笑說：「她說有老師拍照，哈哈。然後女兒說同學會搶光她的食物，要拿走上面一些可愛的配菜去吃。」這麼可愛，應該不會捨得吃下肚吧。

▲ 是龍貓造型，超可愛！（攝:林綺虹）

返學日式便當｜製作過程逐點睇

Step 1：首先把材料洗乾淨切好；

Step 2：將西蘭花、芝士腸 、大甘筍、鵪鶉蛋烚熟，大甘筍在落鑊之前可先壓模；

Step 3：在白飯中加入肉鬆等材料；

Step 4：將混合好材料的白飯，用保鮮紙包成飯團製作所需造型；

Step 5：將配菜逐樣放入便當盒中；

Step 6：將芝士壓成半圓形；

Step 7：用模具在紫菜上壓出卡通表情；

Step 8：將所有配菜放入便當盒即完成。

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