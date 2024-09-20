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潛在危機｜打工仔1個行為「加速癌症」　醫生教2大方法降低死亡機率

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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打工仔1個行為「加速癌症」，醫生教2大方法降低死亡機率。

【打工仔／上班／久坐／死亡風險／心血管疾病／肥胖／骨骼受損／肌肉受損】不少打工仔都因工作繁忙的關係，需長時間久坐在辦公桌前工作。有台灣醫生引述國外研究，指出長期久坐會對身體健康造成多方面不良影響，而如果欠缺運動習慣，甚至會增加心血管疾病風險，令死亡率大增。為此，醫生分享2大建議，有效避免長時間久坐，以及利用生活小撇步，幫助身體多活動。

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久坐危害｜研究揭久坐會增加死亡機率

台灣家醫科醫生李思賢近日在個人Facebook專頁引述一項2016年國外研究，指出長期久坐會對身體健康造成多方面的不良影響。該研究刊登於期刊《The Lancet》，主要探討長期久坐對死亡率的影響，並分析運動是否能抵消久坐的風險。研究邀請全球多個國家共100萬名受測者，並對他們進行2至18年的健康狀況追蹤，分析長時間久坐與早逝的關係，同時檢視不同程度的活動，能否降低久坐帶來的健康風險。

研究把受試者分為4個不同運動強度組別，從最低活動量（如每天少於5分鐘的中等強度活動）到最高活動量（如每天60至75分鐘的中高強度活動，包括快走、慢跑或踩單車）。研究結果發現，長時間久坐（每天超過8小時）與早逝風險有直接關聯性，尤其是每天活動量不足（少於30分鐘中等強度運動）兼久坐時間長的人，會面臨著更高的心血管疾病風險和全因死亡率；相反，久坐對健康的影響，在高活動量組別中的影響明顯減少，惟研究發現即使是最高活動量的組別，亦無法抵消每日久坐超過6小時所帶來的健康風險。

久坐危害｜長期久坐可致全身性不良影響

李思賢續指，研究亦發現久坐不動會對身體健康造成多方面的不良影響，尤其是久坐時間超過6小時以上，會導致新陳代謝率下降、身體能量消耗減少，有機會進一步引發肥胖、胰島素阻抗，從而增加罹患乙型糖尿病之風險。

另外，長期久坐也會影響血液循環，特別是對心血管系統的損害增加心臟病風險；同時亦會令骨骼肌肉系統受損，因為長時間保持靜止姿勢容易導致肌肉僵硬、腰背疼痛等問題。長期久坐的影響甚至與慢性發炎有關，會加速癌症等頑強疾病的發展。醫生強調：

久坐的健康風險並不僅僅是體重問題，而是全身性的負面影響。

久坐危害｜2大建議抵消久坐帶來的傷害

李思賢表示，雖然運動在某程度上能抵消久坐帶來的傷害，但單靠運動並不足夠，為此他有以下2大建議，從生活多方面進行調整：

  • 避免長時間保持靜止姿勢，每隔30至60分鐘就起身活動幾分鐘，可做輕微的伸展運動或走動。
  • 把日常活動融入生活，例如使用站立式工作桌、步行或踩單車上班、選擇走樓梯而非搭電梯。

針對難以避免久坐的上班族，醫生建議可在一天中規劃固定的運動時間，並確保運動強度達到一定水準。保持動態的生活方式，把活動分散到整天，而非集中在一天的某個時段，有利改善整體健康狀況，並減少久坐對身體的長期損害。

同場加映：

潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救

久坐危害｜12種慢性疾病

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同場加映：久坐10大危害

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