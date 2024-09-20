護腦健康丨醫生揭10大日常行為超傷腦　這個習慣1晚可令大腦老2年

【傷腦／熬夜／生活習慣／老化／焦慮／肥胖】想大腦保持年青要注意！有醫生指出，原來生活上許多無意識的日常習慣，都可以為大腦健康帶來巨大影響。當中有10大行為，更會加速大腦衰退，簡單如熬夜一晚，就可令大腦老1至2年，增加患上認知障礙症等神經退化性疾病的風險。

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10大傷腦日常行為

台灣重症科醫生黃軒在Facebook發文表示，有10種日常行為看似無關緊要，卻可能對大腦構成長期傷害：

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黃軒又提醒，保持每日適量飲水，對於維護大腦健康至關重要。建議男性每天飲水1700毫升，女性則為1500毫升，有助保持認知功能的最佳狀態。

同場加映:降低失智症風險14大建議]

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