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學跳舞注意｜9歲女學跳舞1個拗腰動作出事　下肢失知覺不能小便終身癱瘓

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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近年內地發生多宗兒童在進行舞蹈練習，做「下腰」動作時，出現脊髓損傷，部分更因錯失治療黃金期，陷入終身癱瘓的困境。

近年內地發生多宗兒童在進行舞蹈練習時，做了一個「下腰」動作，出現脊髓損傷，部分更因錯失治療黃金期，面臨終身癱瘓的困境。醫生提醒，兒童反覆或持續過伸脊柱后，有機會出現的急性胸腰椎無骨折脫位型脊髓損傷，情況主要集中在3至10歲的兒童，其中70%的患童屬於完全性損傷，面臨終身癱瘓。

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內地浙江一名9歲女孩早前在上舞蹈堂時，做了「下腰」動作後，類似「拱橋」動作，將腰向後拗，忽然間，女童出現腰部疼痛、兩只下肢失去知覺，無法走路，不能小便。她的父母立即將她送到醫院，診斷為脊髓損傷，然而因錯失治療黃金期，最終女孩從胸部以下失去知覺，造成下半身癱瘓。

據內地傳媒報道，浙大醫院神經外科醫生沈志鵬表示，過去兩年已有7位因上舞蹈班，引發脊髓問題的兒童病患，大約都是八、九歲，其中5位患者經過治療已康復，惟2名孩子卻因病情過重，最終導致下半身癱瘓。

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兒科醫生鄭朝光直言，這種傷害在醫學上名為「兒童急性過伸性脊髓損傷」，意指兒童反覆，或持續過伸脊柱後，出現的急性胸腰椎無骨折脫位型脊髓損傷，主要集中在3至10歲的兒童，其中70%患童為完全性損傷，終身癱瘓。

鄭醫生強調，脊髓損傷除導致脊髓神經萎縮，造成癱瘓外，還會引發脊椎側彎、髖關節發育不良、髖關節半脫位等骨科相關併發症。

沈醫生補充，人的脊髓是一條長約45公分，形似白色細繩的管狀物，位於椎管內，是人體中一種重要的神經組織，負責傳遞大腦發出的指令，和監測感覺信息，「下半身癱瘓」意指脊髓損傷，一旦脊髓損傷，就有可能導致癱瘓等。沈醫生指必須把握治療黃金期，

受傷早期是治療的黃金時間，尤其前8個小時，治療療效相對較好。如果經過手術及藥物治療，肌力無明顯改善，後期恢復就比較困難了。

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沈醫生續指，一般來說，年紀越小的孩子神經裏面的含水量會越多，對抗能力也越強，「因此，5歲以下的孩子對下腰這個動作而言，脊髓的耐受力會更強，對彎曲程度的包容度也會更高，而10歲以上的孩子，相對來說身體會相對硬一點，很少會做一些高難度的翻折動作，脊髓損傷的可能性也會相對小一點，每個孩子的肌肉力量、柔軟度都不一樣，家長也要考慮孩子是否適合學習舞蹈。」

相對來說，5至10歲的孩子面臨「下半身癱瘓」的風險較大，在舞蹈練習中也更易損傷，造成無骨折脫位。這個年齡層的孩子，下腰的幅度較10歲以上的孩子更大，但脊髓的耐受性卻沒兩、三歲孩子那麼強，同時背部還未形成可以保護脊柱的肌肉，故此一不小心就很易造成脊髓損傷，10歲以下孩子需要特別注意「下半身癱瘓」的風險。

至於骨科醫生朱澤章表示，單是今年暑假，已有七、八宗相關手術，全因孩子跳舞下腰，「咔嚓一聲，癱瘓了」，十分危險。他警告：「不要輕易去模仿，還有不管如何，切忌都要做足熱身。」

6招避免跳舞受傷

1. 選擇正規舞蹈學校學習。

2. 提前帶孩子到醫院進行磁力共振，檢查脊髓健康是否適合進行訓練。

3. 練習下腰等高難度動作時，應聽從專業老師的輔導和保護。

4. 下腰時，要量力而為，需要集中精神，避免因說笑等導致摔倒，發生意外。

5. 若發生意外，先判斷損傷的部位，以「腳能否抬起」作為判斷損傷指標，並及時到醫院診治非常關鍵。

6. 若脊髓受損，在運送的過程中，需要用硬板固定整條脊柱，最好致電緊急熱線尋找救護員幫忙。

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