日本親子遊｜香港快運明年1月開通仙台航線　每周4班來回機票低至$576

▲ 香港快運航空（HK Express）將於2025年1月17日開通來往香港與仙台航線，每星期4班直飛仙台機場，來回機票低至$576。（有關機構提供）

【日本親子遊/日本旅遊/香港快運/仙台機票】香港快運航空（HK Express）宣佈將於2025年1月17日開通來往香港與仙台航線，每星期4班直飛仙台機場（SDJ），現時已可到官網預訂仙台機票，來回機票低至$576，連稅包20KG托運行李，只需$1269起。

仙台是香港快運繼廣島後，今年開通的第二個日本航點，只需4個多小時便可直飛仙台，一家大細玩轉日本東北。為慶祝仙台新航線開通，香港快運推出限時優惠，即日起至9月24日晚上11時59分，登入香港快運官網預訂，「隨心飛」來回仙台機票低至港幣576元（包括一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李），旅遊日期為2025年1月17日至2025年3月29日。

▲ 香港快運航空（HK Express）將於2025年開通來往香港與仙台的航線，每星期4班直飛仙台機場。（有關機構提供）

最新影片推介：

香港來往仙台詳情（當地時間）：

航班 航線 出發時間 到達時間 班次 UO890 香港（HKG）> 仙台（SDJ） 08:15 13:30 逢星期二、三、五、日 UO891 仙台（SDJ）> 香港（HKG） 14:25 19:00 逢星期二、三、五、日

同場加映：遊日必備JapanTransit手機App

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香港來往仙台預訂詳情：

預訂日期：即時至2024年9月24日23:59

旅遊日期：2025年1月17日至3月29日

「輕便飛」來回票價$176*起：包1件隨身物品

「經濟飛」來回票價$276*起：包1件隨身物品及1件登機行李

「隨心飛」來回票價$576*起：包1件隨身物品及1件20KG寄艙行李

【香港快運官網訂購】

*以上價錢未連稅項及其他服務費

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