星二代︱賈曉晨晒大女校服照網民盛讚超高顏值　1種愛好被指嬌生慣養

▲ 賈曉晨哂大女校服照，獲網民盛讚超高顏值，深得父母遺傳。（微博圖片）

【賈曉晨/星二代/樊少皇/校服】41歲的賈曉晨（JJ） 與樊少皇自2016年結婚後，育有2名女兒「小飯兜」和「小飯團」，而6歲的大女兒「小飯兜」的外貌自出生以來一直受到外界關注，近日JJ在社交平台分享幾張女兒的校服照片，其高顏值美貌被網民大讚似混血兒！

賈曉晨分享大女校服照 擔憂其學業問題

JJ不時也會分享女兒照片到社交平台，近日她便上載了幾張「小飯兜」穿著校服的照片到小紅書，還提及自己對「小飯兜」的成績和語言適應問題的憂慮。她表示自己有一段時間非常緊張「小飯兜」的學習成績和英語適應的問題，忽略了她的情緒開心與否，又指站在孩子的角度，能夠在陌生的環境中感到開心、有自信才是最重要，讚嘆女兒能夠一直堅持下去實屬不易，換著是她可能不能堅持，

讓我天天在語言不同的環境上學，我可能早就瘋掉了。

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星二代︱「小飯兜」高顏值美貌獲網民大讚 1愛好被指嬌生慣養

從照片中可見，「小飯兜」穿上深藍色的校服，綁著兩條辮子。站在床上對著鏡頭微笑，神情自然，好識擺甫士！照片也引來網民留言，大讚「小飯兜」的超高顏值，雙眼皮、大眼睛、白皙皮膚，還有一雙細白長腿，有網民更指她像混血兒，「真的好漂亮，從小就好看」、「兜兜真的完美繼承了父母的外表優勢」。

JJ又透露「小飯兜」的兩個愛好「一個是畫畫，一個是腳不沾地。。。只在沙發、床、凳子、櫃子等等之間互相跳動」。不少網民都指「小飯兜」深得媽媽的遺傳，也有人指她比媽媽更靚，不過有網民則認為她嬌生慣養才會腳不沾地。

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