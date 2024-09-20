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日本雞蛋︱沖繩驚現白色蛋黃雞蛋與用了1種飼料有關　網民試食後6個字評價

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

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沖繩驚現白色雞蛋，大家會唔會想試食？

【沖繩/日本/白色蛋黃/雞蛋/日本雞蛋】一般食用的雞蛋，蛋黃是黃色，有時會是橙色，但日本沖繩竟然出現了白色蛋黃的雞蛋！有日本家庭主婦試食後給出6個字評價，有報道指，蛋黃呈白色是因為與雞場用了1種飼料有關！

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最近有日本網民分享來自沖繩的雞蛋，照片所見雞蛋煮熟後，蛋黃與蛋白幾乎同色，很特別，據日媒報導，該名網民是本知名設計雜誌《設計的抽屜》(デザインのひきだし)的總編輯津田淳子，她透露雞蛋是丈夫從沖繩糸滿一個市集購買所得，包裝上有說明蛋黃呈現白色，但沒想到烚熟後蛋白是純白。

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日本雞蛋︱雞場用飯餵雞

她試食後給出6字評價，「很濃郁，很好吃。」而白色的蛋白沒有影響它「蛋有蛋味」。報道指，除了一般飼料外，原來有關家禽養殖場還用了米飯餵雞，才造成蛋黃白色。她試過用這款雞蛋醃成滷蛋，但蛋黃依然是白色。

過去白色蛋黃都造成了網上熱話，有網民好奇心下購買，製成白色蛋白飯、白色玉子燒等料理。另外都有人想用這種白蛋黃雞蛋做布甸。報道指，白蛋黃雞蛋是沖繩縣糸滿市「園藝FARM NAKAMURA」售賣的「白玉」雞蛋。

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