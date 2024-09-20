星二代丨石修新抱林佑蔚騷半裸孕照　照片尺度大網民反應兩極

▲ 林佑蔚（Camille）晒半裸孕照！

石修愛兒陳宇琛（Sam）跟前有線主播林佑蔚（Camille）結婚7年，2人婚後育有1女，轉型當KOL的林佑蔚不時於社交網分享性感照，日前她發布一張兩年前的佗B照，惟尺度大膽引來網民狠批！

半裸孕照意識大膽

照片中林佑蔚坐於床上，正為肚皮塗上精油，不過半裸晒孕肚的她只以頭髮和手遮著重要部位，隱約看到其豐滿身材。

雖然有網民大讚林佑蔚身材好，但有人狠批這張孕照：「點解要影啲咁嘅相」以及「不要臉」。另一方面有網民覺得沒甚麼大不了，認為批評者過份保守。

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▲ 石修一家五口！ （取自instagram）

幫家人償還債務

石修新抱林佑蔚於今年2月初分享慶生照，只見她原本穿上紅色毛衣和薄紗外套，最後只以內衣示人，另外，去年萬聖節林佑蔚穿上低胸短裙，以性感小野貓造型跟老公陳宇琛外出慶祝。

林佑蔚曾撰文透露童年有著不愉快經歷，她排行最細，對上有一兄一姊，兩位都比她年長十多歲，林佑蔚似是為修補家庭關係而出生，更要幫家人償還債務。

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童年身心受虐

林佑蔚稱家庭成員有自戀和邊緣性人格障礙，所以她選擇斷絕來往：「這些『虐待』是沒有明顯的傷疤，你很容易會認為一切不正常都是正常的，如果有甚麼不對勁，那就是你的問題，這令人難以置信的孤獨感和頭腦混亂。」

幸而嫁入陳家後，獲得夫家上下的愛，而且婆媳相處融洽，林佑蔚稱視奶奶如媽媽。

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