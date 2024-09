文創處與電影發展局率團赴威尼斯　與海外影人交流地拓展國際網絡

▲ 文創產業發展處電影製作總監陳世敏(左二)率領電影業界代表團參與威尼斯國際電影節,與歐洲電影業界人士進行交流。

早前,文創產業發展處(文創處)及香港電影發展局便率領業界代表團成員參與第81屆威尼斯國際電影節,在當地進行多場交流活動,與歐洲電影業界代表團探索各種合作的可能性,進一步為香港電影的海外市場鋪路。

這次為讓香港電影及業界人士有更多機會與歐洲頂級影人交流,將香港電影這個品牌推廣得更遠,文創處聯同香港電影發展局帶領的業界代表團成員包括《死因無可疑》、《盜月者》導演袁劍偉;《非分熟女》、《世外》監製楊寶文,以及兩名香港電影發展局委員——《過時.過節》導演曾慶宏和資深電視及電影製作人黃培達,齊出席威尼斯國際電影節進行交流。

整個交流活動由8月31日至9月2日為期3日,當中楊寶文更出席由Cinecitta於威尼斯國際影展市場舉辦、以「There’s More Than One Way to Finance an Independent Film」為題的座談會,並任主講嘉賓之一,與其他來自歐美的電影人分享獨立電影的創作機遇和融資方法,楊寶文對於這次行程表示難忘:「這是一次精彩的體驗!有機會集中與歐洲製作人討論合作,效果不錯!」

▲ 《盜月者》

代表團與歐洲電影人交流

除出席影展舉辦的座談會活動外,文創處亦舉辦早餐會,邀請多位歐洲電影人參與,旨在推廣歐亞文化交流電影製作資助計劃(歐亞計劃),希望在11月22日截止日期前吸納更多申請。

文創處期望藉着這個機會給予業界代表團成員與歐洲電影人交流,讓香港電影在歐洲等地尋求發展機會,及將香港電影推廣至歐洲各地,讓更多人看到「香港電影」這個品牌和人才。對於首次到威尼斯國際影展的袁劍偉導演,能藉此機會與歐洲電影人交流,表示這次機會實在難能可貴:「能和歐洲各國電影人見面,交換電影製作心得,尋找合作機會,是影展星光背後的珍貴實務。」

▲ 監製楊寶文(中)出席座談會,並任主講嘉賓之一。

盼令港片更上一層樓

而新晉導演曾慶宏對於能隨團參與威尼斯國際影展更表示非常興奮:「這次參與影展實在有效地拓展國際影人網絡,有助締造合拍機遇。」而資深電視及電影製作人黃培達對於可以在頂級影展與歐洲影人交流亦表示獲益良多:「這次能充分體驗大型國際影展的節目安排及配套,可以接觸不同地區的製作人。」



除與歐洲電影人作寶貴交流,文創處更與世界各地的電影機構及影展代表見面交流,當中包括與法國國家電影及動畫中心(CNC)歐洲及國際事務總監Jérémie Kessler跟進自今年5月在康城影展簽署影視合作諒解備忘錄後如何展開深化的合作,並與日本電影發行協會(UniJapan) 副理事長椎名保見面,商討10月底在東京國際電影節舉行期間推廣香港電影的事項。

香港電影發展局主席王英偉表示: 「我很高興是次業界代表團前往威尼斯國際影展獲得豐碩的成果,我們會透過電影發展基金繼續支持業界參與國際影展,以增加香港電影及電影人的知名度,並推廣歐亞文化交流電影製作資助計劃,進一步加強香港與歐亞電影業界的合作,幫助開拓香港電影在當地市場的發展,令香港電影業更上一層樓。」

