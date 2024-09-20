混血萌妹｜百萬粉絲混血萌妹迷倒杜拜富豪　5歲起做契女狂收名車手袋

▲ 百萬粉絲混血萌妹長大了！迷倒杜拜富豪收做契女，5歲起狂收名車手袋。

【Breanna Youn/韓菲混血女孩/菲律賓網紅/杜拜富翁】Breanna Youn是一位菲律賓與韓國混血的小女孩，因其可愛臉蛋，吸引了無數粉絲可愛臉蛋而在網路上爆紅。她的母親於2014年為她開設社交媒體帳戶，迅速吸引了全球粉絲，Instagram粉絲已超過1百萬。她的外表宛如洋娃娃，迷倒杜拜富翁搶先認作乾女兒，豪送名牌禮物，有傳聞指她家庭一夜致富，過著上流社會生活。如今，Breanna已11歲，面貌逐漸成熟，大家期待她在光環下能保持可愛純真一面嗎？

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韓菲混血女孩｜娃娃臉一夜爆紅

Breanna Youn小時候外表宛如洋娃娃，其甜美的外表備受杜拜富翁青睞，不僅搶著認當時5歲的Breanna為乾女兒，還豪擲千金，邀請她全家到杜拜旅遊，提供機票、五星級酒店和專車接送等奢華待遇。此外，乾爹還頻頻送上名牌手袋和豪車，讓Breanna的家庭過上了奢華的生活。

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韓菲混血女孩｜超過100萬粉絲

Breanna Youn出生於菲律賓，是菲律賓和韓國混血小女孩，母親在她年幼時開設了Instagram、YouTube和TikTok帳戶，記錄她的成長點滴。從2014年開始，以其可愛的肉肉臉和濃眉大眼，迅速在社交媒體上走紅，吸引了來自全球的追隨者，如今她的Instagram粉絲數已超過100萬，並擁有10多萬的TikTok粉絲和超過4萬名YouTube訂閱者。隨著社交媒體人氣急升，她還與多個廣告合作，可以說是在菲律賓無人不認識！

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韓菲混血女孩｜11歲成熟俏臉

不過有網友們對Breanna從小過著奢華生活會影響她的價值觀，希望她能過上正常小孩的生活。如今，Breanna已經11歲，五官漸漸成熟，穿衣風格亦有所改變，一齊來看看她是否依然保持著她的可愛形象！

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