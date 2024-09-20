不老女神丨57歲王祖賢近照曝光外貌惹爭議　曾傳遇車禍毀容罕回「變臉」傳聞

【王祖賢／小倩／倩女幽魂／中秋節】憑電影《倩女幽魂》飾演「聶小倩」一角而走紅，現年57歲的王祖賢近日低調回台灣，與家人於中秋佳節慶團圓。儘管已息影多年，但其一舉一動仍非常受網民關注，日前便有人於台灣一間素食餐廳野生捕獲女神蹤影。不過相片曝光後，有網民則直指她臉容變得不自然，質疑是否醫美過度所致。

最新影片:

有網民日前上載於台灣一間素食餐廳「野生捕獲」王祖賢的相片。照片中，年屆57歲的王祖賢打扮相當低調，身材有些微發福的她當日只身穿一條黑色背心連身裙再配搭一個小斜孭袋。雖然帶著「黑超」，但不難看出她精神不錯，而一向親民及信佛的她與餐廳員工及法師合照時，亦一直保持笑容，而且雙手合十。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不過有關照片曝光後，網民卻褒貶不一，有網民大讚氣質依然甚佳，「大明星氣質很好，吃素學佛不簡單！」、「精神很好」、「一直都很美」。不過有網民則留意到她臉上蘋果肌的法令紋十分明顯，質疑是醫美痕跡，「她的臉怎麼了」、「怎麽感覺臉變形了」、「這個嘴和臉快揪一起，是臉上打什麽東西了嗎？」。有網友甚至重提王祖賢2012年曾爆出在加拿大出車禍毀容。

王祖賢曾拍片否認遇車禍

王祖賢早年曾被傳於2012年於加拿大發生車禍致意外毀容，對於外界種種傳聞，王祖賢曾拍片否認，「一直以來都有一些很不真實的報道，我大概離開圈子已經有十幾年……我在這裡希望跟大家說一聲，我很健康，沒有問題，影迷不用擔心。接下來我還是會過我正常、平凡人的日子，我覺得平凡、自在是最快樂的事。」