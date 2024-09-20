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小學數學題｜上4樓要12分鐘到8樓要幾耐？　答「24分鐘」是錯揭題目有陷阱

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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內地一條小二數學題引起熱議，問題是：「上4樓要12分鐘，到8樓要幾多分鐘？」，答24是錯的！

做數學題時，除了要有精準的計算，同時亦是考驗學生對題目有絕對透徹的理解，不然很容易誤墮陷阱。內地一條小二數學題引起了熱議，「上4樓要用12分鐘，上8樓要＿分鐘」，不少人直覺認為是「24分鐘」，但是答案是錯的，而當中是牽涉了問題中設置的一個陷阱。為此，有人忍不住嘲諷題目根本不夠清晰，「不要玩文字遊戲吧！」

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小學數學題｜題目早已標示是「易錯題」

一名女網友在社交平台上分享了一道內地小二的數學題的截圖，題目上方已特意標示是「易錯題」，希望學生們作答時要小心，而題目則是「爺爺上4樓用了12分鐘，那麼爺爺上8樓用_分鐘。」，樓主看到答案後表示感到「無語」，所以再三提醒大家，

不能想得太簡單，但是也沒那麼復雜。

題目上方已特意標示是「易錯題」。（網上圖片）

網友揭：應由一樓起開始計

有些網友認為問題十分簡單易明，「8」是「4」的兩倍，所以答案應該是「12分鐘」的兩倍「24分鐘」。但是有網友為此作出詳細分析反駁並非如此，因為從一樓爬到四樓共有3層、需時12分鐘，那麼爬一層便是「12÷3=4分鐘」，而一樓爬到八樓則共有7層，那麼需時便是「7X4=28分鐘」，答案是「28分鐘」而不是「24分鐘」。不過，有人不解為什麼是從一樓開始，對此其他人回答道，「大陸1樓開始。」

考起家長︱小學數學題 「1.2＋6.8」=8竟被當錯 老師揭正確答案

究竟答案係幾多？（iStock圖片）

小學數學題｜網民不滿題目：無將「體力」計入去

看到以上後，不少網友也吐槽現在的數學題「不再單純」，常常玩起文字遊戲來。此外，有網民認為題目的資料根本不夠清楚，忘記了把「體力」也計算進去，「爺爺會累越走越慢，答案是不一定爬得完」，所以有人串爆回應，「學校嘅數學就係咁低能，保特跑100米用9.58秒，跑42公里馬拉松需要幾耐，大概個半鐘就跑完。」更有人搞笑道，「答案是30秒吧，爺爺根本沒力爬到8樓 所以直接搭電梯。」

小學數學題｜同場加映：呈分試數學圖形+立體圖形必背公式

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小學難題｜小一數學題「帶$60買$10水果應找多少」　答50被打交叉寫：認真審題

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