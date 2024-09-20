凍齡女神｜日本「婆孫戀」夫婦相差32歲　62歲妻子凍齡外貌超驚艷相識過程如偶像劇

▲ 日本「婆孫戀」夫婦相差32歲，62歲妻子凍齡外貌超驚艷，相識過程如偶像劇。

【婆孫戀／日本夫婦／凍齡／童顔／保健美顔／年齡差】近日，日本一對相差32歲的「婆孫戀」夫婦爆紅，女方是62歲的蔵田りつ子，丈夫則只有30歲。雖然雙方相差32歲，但蔵田りつ子保養得宜，樣靚身材好，驚艷一眾網友，而且夫婦二人相遇的故事亦十分浪漫。

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婆孫戀｜相差32歲的「婆孫戀」

62歲的蔵田りつ子時常透過Instagram帳號「chiwapara」，大方分享與30歲丈夫的日常互動。蔵田りつ子保養得宜，擁有年輕的樣貌和緊緻身材，不僅皮膚白皙，還有一雙水汪汪的大眼睛和可愛的齊瀏海，笑起來十分甜美，令人絲毫看不出她已經62歲。

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而蔵田りつ子的30歲丈夫個性亦相當貼心，對老婆寵愛有加，兩人不時到各地遊玩、品嚐美食，丈夫更會充當攝影師為她在各處「打卡」。蔵田りつ子還提到，她本來育有一雙兒女，其兒子甚至比現任老公年長7歲，並在認識現任丈夫前已經抱孫，有時她還會帶著36歲的兒子一家一同出遊。

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婆孫戀｜兩人的浪漫邂逅

兩人相遇的故事亦十分浪漫，蔵田りつ子更形容「偶像劇般的浪漫邂逅」。她與前夫離婚多年，2020年夏天她在新宿一家咖啡店遇上現任老公，當時對方遺下手機，到她的座位取回，令他印象深刻。

後來二人在池袋的電車上再次巧遇，大家都覺得莫名臉熟，談到曾在咖啡店偶遇後便交換LINE通訊，之後變成了情侶，並在交往2年3個月後，於2022年平安夜登記結婚。

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蔵田坦言，自己曾有好幾次因為年齡差距，加上害怕男方看到越來越年老的自己，而想提出分手，但都因男方的堅持而撐住。隨着交往時間越久，她也慢慢克服了心理障礙。

不少網民都紛紛給予他們祝福與支持，雖然也有人持反對聲音，但兩人依然愛得高調，相當甜蜜。

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