心血管疾病｜北大研究：5項指標自測健康　1種人中4樣患冠心病風險暴增562%

▲ 北京大學一項研究，提出5項指標自測健康，1種人中4樣患上冠心病的風險暴增562%。

【冠心病／中風／遺傳風險／心臟病／護心】心臟病是本港第二號殺手，7成患者屬於冠心病（冠狀動脈心臟病）病發，亦是引致心臟病死亡的主因。有研究指出，患上心血管疾病除了遺傳因素外，生活和飲食習慣亦是關鍵因素之一。研究團隊參考過去文獻，提出5項指標，供大家自測生活健康程度。

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心血管疾病｜高遺傳風險＋不健康生活習慣 易心臟病發＋中風

北京大學公共衛生學院今年7月在醫學期刊《自然·人類行為》發表研究，指出生活習慣與遺傳風險對於患上冠心病和中風有密切關係。研究團隊在96,400名60歲以下的參與者中，分成4大組別，包括 低遺傳風險且生活方式健康 、 低遺傳風險但生活方式不健康 ； 高遺傳風險但生活方式健康 ，及 高遺傳風險且生活方式不健康 。透過分析他們的臨床和基因數據，從而對比他們各自患上冠心病、缺血性腦中風和腦出血的早發及晚發風險。

在 低遺傳風險組別 中， 生活方式不健康 的人早發冠心病風險比 生活方式健康 增加25%；早發缺血性腦中風風險增加74%、早發性腦出血風險增加58%。

相比之下， 高遺傳風險且生活方式不健康的人 上述3種疾病早發的風險分別是：

早發風險（%） 晚發風險（%） 冠心病 +562% +547% 缺血性腦中風 +234% +131% 早發性腦出血 +553% +255%

當中以病發年齡比較，冠心病病發年齡 提早3.4年 ；缺血性腦中風 提早6年 ；早發性腦出血 提早1.6年 。

心血管疾病｜１招逆轉 人人可做到

然而研究團隊提出，切換至健康生活方式能夠逆轉 早發病發風險 。研究結果顯示，不論遺傳風險高低，切換健康生活方式後，人人皆可重拾健康，當中亦高遺傳風險的中年人受益最大，早發性冠心病風險 下降67.8% 、早發性缺血性腦中風 降低57.4% 、早發性腦出血 降低54.3% 。

綜合研究結果，研究團隊得出結論，只要奉行不健康生活方式，不論遺傳風險高低皆會 增加患上心血管疾病風險 ，加上遺傳風險與生活方式有疊加效應，建議中年人士需要維持健康生活習慣。

心血管疾病｜5項指標自測健康程度

那麼「健康生活方式」應如何定義？研究團隊參考《中國心血管疾病一級預防指南》，選出5項不健康的生活方式作為指標， 以下5個因素每項1分，得0-1分為生活方式健康，得4-5分的生活方式就算不健康。

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心臟病發6大先兆

對於心臟病的猝死風險，本港心臟科專科醫生曾振峯曾接受訪問時指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛，但卻會出現以下多個徵狀：

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3招減輕心臟病發作風險

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10大護心食物

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11種降膽固醇食物

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