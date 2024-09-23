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學界比賽｜2024學思盃比賽逾40中小學隊伍參與　激勵學生博學廣思及慎思明辯

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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學思盃2024中、小學粵語組及英語組辯論總決賽暨頒獎典禮早前順利舉行，逾43隊中、小學的參加隊伍。(有關機構提供)

由辯論協會及香港演辯總會主辦學思盃2024中、小學粵語組及英語組辯論總決賽暨頒獎典禮，早前順利舉行，逾43隊中、小學的參加隊伍。今年比賽除有普通話辯論表演邀請賽外，中學組四強賽事更首次納入智慧城市議題。主辦單位表示，是次比賽目的旨在推廣辯論，鼓勵同學博學廣思，從而達至慎思明辯。

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學思盃2024總決賽暨頒獎典禮早前在荷里活廣場舉行，當日主禮嘉賓包括立法會議員郭玲麗、武漢市政協委員、茄子文創及科技有限公司傳播總監黃穎君。其他出席嘉賓還包括基督教香港信義會啟信學校校長王雲珠、順德聯誼總會鄭裕彤中學校長李永揚、聖士提反女子中學附屬小學校長柯靜如、保祿六世書院校長梁以豪校長、香港浸信會聯會小學校長張瑞瑜、筲箕灣崇真學校校長關唐裕及其他嘉賓等。

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比賽期間，大會更安排特別節目環節，由喇沙書院金巴崙長老會耀道中學進行華語辯論表演，過程中充分突顯同學們的辯論技巧與思辨能力，令在場觀眾印象深刻。

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