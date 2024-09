鍾達茵推出反傳統45吋黑膠　黃貫中兌現承諾為專輯畫封面

▲ 鍾達茵推出45吋黑膠專輯《Backwards and Fowards》。

從事和音和音樂工作超過15年的鍾達茵(Pam),普遍認識她是因為Viu Tv《Chill Club》,她也先後為鄭中基、陳奕迅及Dear Jane等演唱會當和音,期間更不時創作,包括寫過包括陳奕迅的《於心有愧》、薛凱琪的《上帝是男孩》、Juno的《燈塔》,台灣歌手林凡的《缺口》和《明明愛你》等。

她繼2019年推出卡式錄音帶《Maw ~ One Time Only 》專輯後和2022年首作黑膠翻唱專輯 《SPIRITS》後,今年再推出45吋黑膠專輯《Backwards and Fowards》,一反傳統由內圈到外圈播放(可能是華語音樂史上首張由內圈到外圈播放的黑膠唱片),以比喻人生如果要強行地向前行,為何不放膽向後看一看再向前推進。

▲ 鍾達茵

鄧建明雷有輝提攜

日前,Pam先後舉辦兩次試聽會予預先購買新碟的支持者及好友,師兄劉浩龍、小肥、馬德鐘、黃德斌等出席支持,率先與一班好友分享音樂。新專輯全球限量1000張,歌曲暫不在音樂串流平台推出。

試聽會在她有份營運的餐廳The Stadium舉行,席間Pam與有份投資今次黑膠唱片的棋人娛樂老闆鍾楚霖來一個簡單而隆重的落針儀式,播放了收藏在黑膠中《三個字》及《初哥》等歌曲,及後Pam再即場演繹了收錄在黑膠中及早前創作歌曲 《絕口不提愛你》及《明明愛你》、還邀請了撐場好友師兄劉浩龍合唱《思覺失調》。

另日試聽會上除一眾好友支持,不少得自然是一路提攜Pam的太極樂隊成員Joey哥(鄧建明)及Pat哥(雷有輝),二人與Pam合唱了太極經典歌曲《痛》,亦有Mr.樂隊的布志綸,Pam更特意改編其作品《黑色狂迷》以答謝支持。

▲ 雷有輝、鍾達茵、鄧建明。(左起)

感謝小肥信任

還有促成今次黑膠誕生的小肥(徐智勇),Pam說:「冇小肥就唔會有今日呢隻碟!多謝小肥係忙佢自己演唱會同時幫我約今次有份投資嘅老闆小霖食飯。」

Pam更以小肥新作《信我信你》,以答謝小肥信任。同場Pam亦邀請了黑膠迷馬德鐘及黃德斌到場見證重要時刻,而Pam原來事前與馬德鐘並不認識,自己是在社交平台上發現馬德鐘為黑膠發燒友,膽粗粗地私訊對方,想不到他一口答應令Pam高興不已。

於試聽會完結前,Pam再次感謝所有到場支持的朋友,Pam感道:「好多謝太極樂隊每一位成員,我啱啱開始做和音,就一直提攜我,音樂係我工作,都係我興趣,我決定咗做,就會盡力做到最好。」

Pam透露這黑膠碟可能是華語史上首張由內圈到外圈播放的專輯, 轉速為45RPM的黑膠唱片,說:「偶然下認識到黑膠原來可反由中間(內圈)一直轉到最外圈,感覺好像人生,有時換個角度是一樣可以,所以碟名是《Backwards and Forwards》,碟兩面的歌也配合主題編排。」

▲ 馬德鐘與鍾達茵

回望過去日子

全碟6首作品分別收錄在Backward side (由內圈播起) 及 Forward side (由外圈播起),當聆聽Backward side 時,唱針放至唱片中間音軌上開始播放,以爵士風格的《一句話》開始,環境聲效帶領聽眾進入一個微微細雨的晚上,回顧過去的日子,稱:「說好的一次幸福為何沒有來臨?」。

接著是全碟最沉重的一曲,Doanld Pak的三角琴演奏跟Pam人聲結合的原創作品 《我終於明白》; 再到最外圈重新演繹黃貫中曲詞作品 《初歌》 作緩衝,希望大家認識在音樂路上已不再是一名「初哥」的Pam作「回望」總結。

Forward side(唱針由外圈播起)選曲由全碟最多樂器的「港式」流行旋律 《三個字》開始, 未知的結局既然也結束,只要肯放手甚麼事情也變得不重要! Pam說這首歌的前半段是由十多年前還在讀書時已開始編寫,一直至近幾年才完成, 她也想不到監製會揀選這歌作為碟中的其中一首曲目。

▲ 鍾達茵

黃貫中兌現承諾

題曲 《Backwards and Forwards》 曲風是令人不自覺左搖右擺的旋律, 歌詞大綱則是希望大家花幾分鐘閉上眼睛思前想後,睜開眼再向前走。

回到最內圈是翻唱歌《絕口不提! 愛你》,Pam本身也是鄭中基的和音, 她在鄭中基的演唱會上特別忠愛此曲的純結他版本,因而萌生再出唱片的念頭,更邀請她的恩師兼樂隊領班Joey Tang 為此曲演奏, 回到內圈作結尾唱針會由內圈播起直至 《初哥》播放完畢之後,就可以轉碟 到Forward Side並把唱針放置到外圈音軌繼續聆聽歌曲,反之亦然。

最新影片推介:杜穎珊教yoga動作瘦身

整隻黑膠碟順利誕生,Pam感謝好多朋友出事幫忙,說:「做呢張碟先知道自己原來有咁多支持我做自己音樂嘅朋友,幾年前跟黃貫中先生講笑話如果有一日再有機會發行唱片,希望封面用上佢嘅畫作。估唔到今日兌現咗,好榮幸地得到Paul哥嘅親筆畫作作為今隻專輯封面。」

她續指:「經過深入解釋《Backwards and Forwards》嘅創作概念,Paul哥精心挑選咗幾幅作品供監製及一眾持份者投票,最終選出呢幅由一大片白覆蓋係多元不規則紋路為主嘅作品作為專輯封面。至於畫中嘅意思就如此黑膠一樣,從哪需開始聽?所感受嘅觀點與角度都會有所不同,至於箇中意思就交由大家自行決定好了!」



▲ 黃貫中與鍾達茵