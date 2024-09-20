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樂壇新人｜林芊瑩因不甘心而入行　以李幸倪為目標：盼成為療癒系歌手

娛樂

撰文： 區家歷

發布時間： 2 小時前

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林芊瑩第二首個人新歌《有心理準備》

2024年樂壇新人林芊瑩（Irene），今年3月推出個人首支單曲《Let Go》，獲到不少行內人和樂迷的好評，亦分別進佔四台歌曲流行榜，令Irene進軍樂壇打了一口強心針。

相隔數月，林芊瑩第二首個人新歌《有心理準備》亦已推出，林芊瑩希望能展示更多自己的一面給樂迷，日後也能成為一位能治癒別人心靈的唱作人。

《有心理準備》由Seatravel/朱琳作曲，Seatravel兼任編曲；陳詠謙填詞；陳考威監製。有別上次《Let Go》的輕快節奏感，今次《有心理準備》就帶來一首頗為虐心的情歌，Irene以最赤裸、最黑暗的風格，唱出一份戀人如何對待自己愛意的心聲回應。

《有心理準備》

Irene解說概念：「當我們預備投入一段感情時，總有可能會被對方傷害，又或者傷害別人，這不單止是指愛情，所有感情關係也有機會發生，所以我們要開始一段關係時，就要如歌名所講，要做好心理準備。」

Irene指歌詞中一句「愛你但是怕你」很一語中的。「在愛情面前，我們可能都變得很卑微，會All In地無條件為對方奉獻一切，包括自己最真摯的心，記得當時跟前度有很多累積的問題，我仍選擇在好多不合理、不公平的情況下繼續發展。就算會被對方傷害，但不會改變我愛你這件事情，即使結果是壞，都會選擇開始這段關係，也很怕對方會再令自己傷心、失望。」

Irene亦說對歌曲主題很有共鳴，其中一句「煞費苦心 沒太多顧忌」，她亦有過這種狀態，當選擇去愛，便會是毫無顧忌，不會計較的人。

Irene有很多難忘的事。

打了強心針

說到入行經過，Irene坦言因為三個字：不甘心。「原先我讀完書後，都乖乖地做marketing的工作，但因為太熱愛音樂，剛好認識了音樂監製，決定放膽一試。」她自言自小受家人影響，而喜歡音樂，也在讀書要朗誦時，找到自己聲音的特質。

加入樂壇4個月，她最感恩是兩首派台歌都有好成績，打了強心針，亦很感激經理人Alvin Wang和監製的幫助。

問到有沒有樂壇上欣賞的歌手，Irene說：「自己很喜歡Gin Lee的歌曲，知道她當時也是因為音樂的熱誠，由大馬來港，由一句廣東話不懂，到現在成就了事業，十分佩服她。」

Irene自言她也不擅於在社交平台表達自我，盼能克服缺點，甚至日後可以透過歌作，讓樂迷更了解自己。

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