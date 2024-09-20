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Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？　中醫拆解3大生髮穴位+食材

醫生診症室

撰文： 倪慧雯

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【產後脫髮／氣血／生髮／雌激素／血虛／中醫／生髮水／穴位／藥材】媽媽產後元氣大傷，除了身體虛弱外，亦可能會因脫髮問題而困擾不已。註冊中醫師陳嬿珺分享，不少媽媽分娩後容易因雌激素、氣血等情況誘發脫發問題，想要改善情況，除了需要根據產後階段調理外，亦可多進食生髮食材、按壓穴位及以中藥浸酒精噴頭幫助生髮。

最新影片：

產後脫髮｜產後雌激素變化易脫髮  1狀況應盡早求醫

陳醫師表示，產後脫髮雌激素水平相關，懷孕時雌激素水平較高，因此頭髮會比較濃密，惟分娩後雌激素水平開始下降，媽媽們便容易出現脫髮情況。除此之外，中醫角度亦認為，本身氣血較差，或容易會有肝鬱情況的媽媽，亦較為容易出現產後脫髮。

事實上，媽媽們分娩後6個月，假如身體沒有其他狀況，脫髮問題便會自然康復，期間可以使用防脫髮產品、按壓穴位、飲食及調整作息，加速生髮效果，惟問題持續未有改善，生產後6個月仍發現有超過100條脫髮，就應盡早求醫。

相關內容：【產後脫髮】產後壓力大過度減肥可致脫髮 中醫：多吃黑芝麻黑豆有助生髮

產後脫髮｜產後生髮有技巧？醫師：不同階段有不同做法

生髮大計不可一蹴而就，除了要謹記要早睡早起、注意保暖、補充足夠水分、平日多曬太陽、讓毛髮生長得更好外，陳醫師強調，產後不同階段皆有不同做法。

產後0至3個月期間，可多吃補益中藥，例如北芪、白朮、熟地、當歸，幫有助補血；食物方面則可多食蝦、牛肉、雞肉等，以補充流失的蛋白質。

產後脫髮｜按壓4大生髮穴位 有助改善脫髮煩惱

產後3至6個月階段的媽媽，則可主要進行頭皮刺激及按摩，醫師推薦以下4大穴位，每個穴位按壓5次為一組、重覆3組，可有助改善脫髮問題：

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產後脫髮｜拆解10大生髮食材+藥材  助控油生髮兼補腎顧氣

醫師又推介以下10款生髮食材及藥材，其中生髮食材可有助控制油脂平衡、幫助生髮；藥材則可以幫助補腎、顧氣及防脫，有助解決產後脫髮問題：

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產後脫髮｜防脫髮產品有助生髮？醫師教DIY生髮藥酒

除了上述方法外，陳醫師亦坦言，坊間一些防脫髮產品，包括咖啡因、中藥、米諾地爾等成分，對於產後脫髮都有一定的幫助，不過亦強調，媽媽們如處於哺乳期，想使用相關產品建議要先諮詢醫生意見。

醫師亦分享一款自製生髮藥酒，只要購買相關人參、側柏葉、女貞子、墨旱蓮和生薑等，有助補氣及刺激頭皮的藥材，再以75%酒精浸泡，便可用於噴抹頭皮，加速生髮，惟使用酒精時要小心注意，如有疑問可先諮詢主診中醫師。

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