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京港洽談會｜周霽冀港發揮五大作用　強調中央對港支持沒有完成時

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港澳辦副主任周霽。（資料圖片）

京港經濟合作洽談會在北京舉行。港澳辦副主任周霽冀港發揮五大作用：

希望香港繼續發揮好投資興業的龍頭作用、市場經濟的示範作用、體制改革的助推作用、雙向開放的橋樑作用、先行先試的試點作用。

周霽肯定本港多項工作，指旅遊服務轉型升級，頭部企業紛至沓來，國際合作廣泛深入，招商引資引才成效顯著。「事實證明香港一直是，現在仍然是全球企業和各類人才投資熱土、創業沃土、築夢樂土。」

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他又強調，中央對港澳關心支持只有進行時，沒有完成時。

特首李家超。（政府新聞處圖片）

李家超：在港成立或拓業務企業 較去年同期增逾4成

特首李家超致辭時表示，今年以來，特區政府投資推廣署已成功協助390間公司在港成立或拓展業務，較去年同期上升超過四成，帶來達410億港元投資額。

截至8月，創新科技及工業局與引進重點企業辦公室已經與超過100家重點創科企業，洽談好在香港落戶或擴展業務，將於香港合共投資超過520億港元。

截至8月底，各項輸入人才計劃共收到逾36萬宗申請，其中近23萬宗獲批。李家超強調，香港有條件、有優勢引入國家和香港發展所需的國際高端人才。

北京市長殷勇冀兩地深化基礎研究等合作

北京市長殷勇表示，希望兩地深化基礎研究、原始創新等合作，推動科研成果轉化和應用場景等創新，在京港兩地培育更多北京基因、香港血統、中國標準、世界產品。

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