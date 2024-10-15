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風筒推薦2024｜消委會推介10款4星風筒　一款$199性能媲美Dyson　日雜《LDK》評測8款熱門風筒

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【消委會／風筒／推薦/LDK/Dyson/性價比】風筒生活中必不可少，消委會早前推介10款4星風筒，其中1款風筒售價$199，性能媲美Dyson。此外，日本雜誌《LDK》近日亦以3大標準評測8款熱門風筒，比較各款產品的完成效果、乾髮速度和便利性，並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式，當中包括PANASONIC、SHARP、Nobby by Tescom等人氣品牌，大家購買風筒時不妨參考。

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風筒推薦2024｜3大標準評測各款熱門風筒

《LDK》指出，隨著科技日新月異，風筒的性能和功能也變得越來越豐富，例如標榜負離子技術、標榜速乾、標榜多功能塑形等，而市民也會因其性能和完成效果去挑選最合適自己髮質使用的風筒，避免吹乾頭髮後反而會造成髮質受損。

《LDK》以3大標準評測各款熱門風筒：

  • 完成效果：由專業髮型師在人頭模型上使用風筒，用最大功率吹乾頭髮，吹乾後再針對髮質狀態、光澤、順滑度等多方面進行評分。
  • 乾髮速度：把頭髮浸泡在水中靜待片刻，取出後用風筒在限時內以最大氣流吹頭髮，時間到達後利用專業儀器測量頭髮含水量和熱能分佈，從而計算產品的乾髮速度效能。
  • 便利性：由多名受測者實際使用產品，針對產品在使用上的便利性如模式切換、按鈕操作等多方面，以及產品摺疊的收納性和便攜性作評分。

風筒推薦2024｜8款熱門風筒

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８款熱門風筒名單：

  • KOIZUMI KHD-9550
  • Nobby by Tescom 專業美髮風筒 NB1905
  • Shark FlexStyle 2 in 1 Hair Dryer & Styler HD434J
  • modshair MHD-1246
  • SHARP 正負離子水潤溫控風筒 IB-WX901
  • next innovation kaze dryer HJ-H106
  • PANASONIC 負離子強力風筒 EH-NE7J
  • PANASONIC nanoe®護髮風筒 EH-NA0J

評測結果顯示，「PANASONIC nanoe®護髮風筒 EH-NA0J」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為33,975日圓（約1,860港元）。「PANASONIC nanoe®護髮風筒 EH-NA0J」在3項評測上均獲得4至5分高分，其中在「完成效果」和「乾髮速度」測試上獲得5分滿分。

專業髮型師指出，產品具有高強的乾髮能力，風速夠強但熱力不會太高溫而傷害頭髮，測試後發現髮質變得順滑柔軟，而且帶有光澤，換言之產品不會令頭髮變得乾燥。受測者表示，產品重量輕、出風口等，所以使用上感覺平衡，用手握持著時不易感到太重而難以駕馭。

至於在3款A級產品中，「PANASONIC 負離子強力風筒 EH-NE7J」僅售12,296日圓（約673港元），其「完成效果」和「乾髮速度」測試上亦獲得分別4.5分和5分，性價比甚高。

更多相關報道：【超市大搜查】日本雜誌11款風筒大比拼　實測速乾度護髮效果Panasonic奪冠

風筒推薦2024｜消委會推薦10款4星風筒

本港消委會亦曾測試過市面上13款風筒，比較安全程度、性能、能源效益、耐跌撞能力、使用方便程度等項目；當中有10款獲得4星評價，其中1款風筒，性能媲美$3,680的「Dyson」，名單如下（價錢由高至低排列）：

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10款4星風筒：

  • Dyson Supersonic HD08 $3,680
  • Valera Nano4Ever EQ $2,588
  • ghd helios $1,795
  • BaByliss Rose Blush 2200 $999
  • VS Sassoon VSP1200PIH $739
  • iLIVI V8 $699
  • 億世家 HD1700 $600
  • 飛利浦 BHD538 $538
  • Panasonic EH-NE66 $398
  • 米家 H300 ￥199

風筒推薦2024｜消委會安全使用風筒指南

  • 風筒屬高耗電量電器，部分型號的額定功率更超過2,000瓦特，不應與其他高耗電 量電器共 用插座。
  • 切勿在洗手盆或浴缸等潮濕位置使用風筒，以免因風筒掉進水中或水分滲入風筒而引致觸電意外。
  • 手濕時應先弄乾雙手才使用風筒，減低觸電危險。
  • 風筒開動後，切勿放近易燃物件，例如酒精或紙張，也應避免讓物件跌入出風管或阻礙氣流，以免因意外失火。
  • 使用後把風筒的插頭拔掉或關上插座的獨立開關掣，避免長期接上電源。
  • 用後收起電源線並收藏好風筒，減少電源線被過度拉扯或風筒被碰撞的機會。定時檢查電源線及外殼，若發現任何變形、燒焦或不正常的情況，應立即停用。
  • 使用雙電壓的旅行風筒前，應留意設定，尤其是剛從低電壓地區（如美國、日本或台灣）回港時，切記把電壓調至本港電壓，避免因輸入電壓過大而影響風筒的正常操作。

想使用風筒不傷頭髮，消委會建議避免以高溫長時間處理頭髮，如有需要使用高溫程序，應盡量縮短時間，減低對頭髮造成的傷害。

消委會又引述2011年韓國一份皮膚科研究報告指出，適當使用風筒吹乾頭髮，例如保持15厘米的使用距離（溫度為47°C），並保持持續移動，較在室溫環境自然風乾頭髮，對頭髮細胞間脂質可能造成的損害較少。

要減低吹頭和梳理可能引致的損傷，消委會建議，選用溫度較低的吹髮模式，日常的護理程序中，可在用洗頭水洗髮和徹底沖水後，避開頭皮位置使用護髮素，再徹底沖洗，有助減低髮絲間的摩擦。洗頭後，用毛巾印乾頭髮，避免用毛巾大力摩擦。

另外，如有經常或長時間使用風筒、捲髮或直髮器的 習慣，選用適當的護髮用品，例如含有矽化合物（silicones）或聚合物（polymers）等成分的護髮產品，有助頭髮抵禦高溫，減少摩擦。

資料來源：LDK、消委會

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