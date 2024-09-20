  • 28°C
香港時間：2024920日 (五) 23:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

夏寶龍今日下午會見特首李家超一行。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍昨日下午在北京接見特首李家超時，特別點名工商界、企業家，著其堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。

對工商界、企業家的類似要求，夏寶龍並非首次提出。

非首次提出類似論調

早在去年12月底，全國港澳研究會十周年慶祝大會上，夏寶龍便形容，工商界是推動香港繁榮穩定的主力軍，「應以促進香港高質量發展、踐行社會責任的實際行動展現愛國愛港新氣象。」

今年2月，夏寶龍來港考察經濟發展時，曾與20多位企業家代表會面，交流長達三個多小時，期間亦表示，希望大家堅定發展信心，發揚優良傳統，積極支持行政長官和特區政府依法施政，用實際行動爲香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。

今年8月，國家主席習近平給「寧波幫」回信時，夏寶龍在相關論壇上提出指導意見，亦是希望港澳社會，特別是工商界，以習近平重要回信精神為指引，傳承愛國心，積極識變應變求變，支持行政長官和特區政府依法施政，把愛國愛港愛澳門精神，轉化為實際行動，推動一國兩制實踐，行穩致遠，實現港澳更好發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

高官訪京｜夏寶龍接見鄧炳強一行　周霽聽孫玉菡匯報工作
22:40 2024/09/06
高官訪京｜夏寶龍接見鄧炳強一行　周霽聽孫玉菡匯報工作
特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革
今日 21:51
特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革

你可能感興趣

高官訪京｜夏寶龍接見鄧炳強一行　周霽聽孫玉菡匯報工作
22:40 2024/09/06
高官訪京｜夏寶龍接見鄧炳強一行　周霽聽孫玉菡匯報工作
特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革
今日 21:51
特首上京｜夏寶龍讚管治團隊有力推動各項工作取得新進展　信可積極穩妥推進各領域改革
財政政策 人權 一國兩制 夏寶龍 習近平 北京 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間16:05）
家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用　港媽：佢話份糧唔夠佢使
家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用　港媽：佢話份糧唔夠佢使
藥物百科｜吃止痛藥勿搭配4種食物　醫生警告：恐致肝毒性增出血風險
藥物百科｜吃止痛藥勿搭配4種食物　醫生警告：恐致肝毒性增出血風險
改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招
改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招
六合彩奇跡｜連續兩期攪出5個相同數字　網民奇怪二獎只派咁少
六合彩奇跡｜連續兩期攪出5個相同數字　網民奇怪二獎只派咁少