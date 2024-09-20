由治及興｜夏寶龍再點名工商界、企業家　促把愛國愛港熱情轉化為實際行動

▲ 夏寶龍今日下午會見特首李家超一行。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍昨日下午在北京接見特首李家超時，特別點名工商界、企業家，著其堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。

對工商界、企業家的類似要求，夏寶龍並非首次提出。

非首次提出類似論調

早在去年12月底，全國港澳研究會十周年慶祝大會上，夏寶龍便形容，工商界是推動香港繁榮穩定的主力軍，「應以促進香港高質量發展、踐行社會責任的實際行動展現愛國愛港新氣象。」

今年2月，夏寶龍來港考察經濟發展時，曾與20多位企業家代表會面，交流長達三個多小時，期間亦表示，希望大家堅定發展信心，發揚優良傳統，積極支持行政長官和特區政府依法施政，用實際行動爲香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。

今年8月，國家主席習近平給「寧波幫」回信時，夏寶龍在相關論壇上提出指導意見，亦是希望港澳社會，特別是工商界，以習近平重要回信精神為指引，傳承愛國心，積極識變應變求變，支持行政長官和特區政府依法施政，把愛國愛港愛澳門精神，轉化為實際行動，推動一國兩制實踐，行穩致遠，實現港澳更好發展。

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