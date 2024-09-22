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財爺網誌｜陳茂波：大環境逐步轉為相對利好　更需加大力度推廣香港市場

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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財政司司長陳茂波。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波表示，在大環境逐步轉為相對利好的背景下，我們更需要進一步加大力度推廣香港市場，在投資風險胃納逐步回升和投資者追逐較高回報的時候，為香港市場開拓更寬廣、更多元化的資金來源。

陳：股市氣氛漸有改善

陳茂波今日在網誌上表示，美國聯儲局上周減息半厘，加上全球多家主要央行早前亦相繼減息，強化了金融市場對環球息率逐步回落的預期。寬鬆的金融環境，也利好資產市場氣氛和工商業的經營環境。他強調，雖然在聯繫匯率制度下，可以預期未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但下調速度與幅度，須視乎本地的資金流向和市場情況。

陳茂波指，股市氣氛漸有改善，回升至兩個多月高位，恒生指數上周五收市報18, 258點，連續六個交易日的累積升幅近7%；大市交投亦有改善，上周五成交金額達1,768億元，是近四個月以來的高位；新股市場亦逐步回暖，本港今年來的IPO集資額已超過去年全年，並在全球排名躍升至第四位。

約百家公司正在本港排隊上市

他透露，目前，約有100家公司正在本港排隊上市，當中不少更是10億美元集資規模的申請。除了新股市場，上市公司的後續融資活動亦見活躍，今年來已募得超過200億美元的資金。

陳又稱，本港持續錄得資金淨流入，單是今年首七個月，銀行總存款額便比去年底增加了約4%至16.8萬億元。

啟程赴歐洲招商引資 下月底訪中東

陳茂波表示，將繼續加強在各傳統和新興市場的推廣和促進更多的合作，相信在息率回落之際，將能更好槓桿來自不同市場的資金，為本港的資本市場注入新動力。

今日凌晨，陳茂波已啟程前往歐洲招商引資，分別到訪西班牙馬德里和英國倫敦。他又預告，下月底將率領代表團到訪中東，冀推動更深和更多領域的交流和合作。

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