  • 30°C
香港時間：2024920日 (五) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜《週刊少年JUMP》Figure展登陸時代廣場 4大打卡位兼限定店

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全港首個「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」期間限定展覽，展出珍貴典藏，回顧作品的經典招式、歷代角色及Figure的演變以及多個巨型打卡位。(傅承嘉攝)

銅鑼灣時代廣場近日延續動漫熱，帶來以《週刊少年JUMP》連載過且人氣最盛的4大作品《龍珠》、《火影忍者》、《ONE PIECE》和《SPY X FAMILY間諜家家酒》為題，全港首個「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」期間限定展覽，展出珍貴典藏，回顧作品的經典招式、歷代角色及Figure的演變，多個巨型打卡位更讓動漫迷有如身歷其境。

正舉行的「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」展覽，位於時代廣場露天廣場位置，入口位置先設有一個非常吸睛的巨型Figure包裝盒，當參觀者走進「盒內」擺好甫士，隨即化身成充滿「個人特色」的真人版Figure，玩味感十足。

時代廣場2樓中庭開設TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT快閃店，讓動畫迷購買相關動畫的周邊產品。(傅承嘉攝)

展出歷代Figure

打完卡就正式進入Jump角色的動畫世界。設於展區的左方，就是以基洛博士秘密實驗室為主題的《龍珠》展區，窺探實驗室展區時，可先走進膠囊內化身人造人打卡影相，然後從左邊的展櫃可以欣賞到歷代悟空的Figure，右邊的展櫃則展出悟空強敵們的Figure，可謂正邪大集結。

《龍珠》展區背後就設有巨型Figure紙箱盛載着《ONE PIECE》展區，有如置身於千陽號「船艙」內，參觀者可從中欣賞到由初代發展至今的《ONE PIECE》Figure，展示新舊系列對比，及如何以不同材質去完美還原精湛細節和動感姿態，從《龍珠》和《ONE PIECE》兩個展區，可見證歷代Figure背後的演化過程。

《SPY X FAMILY間諜家家酒》展區有如置身東國市鎮大街，並設安妮亞與父親洛伊德佛傑的3D立像打卡位。(傅承嘉攝)

設1︰1打卡位

而位於整個展覽中心的《火影忍者》展區，走進木葉忍者村的標誌大門，可見到首次現身香港的3.9米高火影岩3D場景，視覺效果相當震撼，加上1比1身高的漩渦鳴人3D立像，絕對是火影迷的必到打卡位。

展區展示的珍貴典藏回顧鳴人多款經典招式，包括「螺旋丸」、「仙法熔遁螺旋手裏劍」、「多重影分身之術」等等。繞到展區的右外牆，更有特色背景板和站台，讓參觀者擺好「通靈之術」拍照留念。

此外，《SPY×FAMILY間諜家家酒》展區就位於展區最尾的位置，讓參觀者瞬間置身東國市鎮大街。安妮亞與首次現身香港的1︰1 父親「洛伊德·佛傑」3D立像供參觀者打卡合照，亦可從中窺探安妮亞一家的生活日常。

「船艙」內展出由初代發展至今的《ONE PIECE》Figure。(傅承嘉攝)

快閃店限定商品

看過露天廣場的展覽，不妨到2樓中庭的TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT快閃店購買相關動畫的周邊產品，店內發售多款商品，包括JUMP系列TAMASHII NATIONS獨家限定商品，限定品將以網上領取購買權形式銷售，詳情可參閱Tamashii Nations Hong Kong Facebook專頁。

另外，時代廣場與TAMASHII NATIONS以多個人氣動畫角色精心設計出兩款限定明信片套裝，包括《火影忍者》漩渦鳴人、《龍珠》孫悟空、《ONE PIECE》路飛和《SPY X FAMILY間諜家家酒》安妮亞！

於即日起至11月3日期間，即場捐款$10或以上。即可換領「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」明信片套裝一套 （3張），所有捐款將撥捐「香港公益金」作慈善用途。明信片既精美，活動又有意義，粉絲何樂而不為呢！

《ONE PIECE》展區有如置身於千陽號「船艙」內，並設有海賊旗可供打卡影相。(傅承嘉攝)

info
JUMP FIGURE CRAFT STUDIO 
日期︰即日起至2024年11月3日
時間︰10am至10pm
地點︰銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

以基洛博士秘密實驗室為主題的《龍珠》展區，可先走進膠囊內化身人造人打卡影相，然後欣賞到歷代悟空角色的Figure。(傅承嘉攝)

TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT快閃店
日期︰即日起至2024年11月3日
時間︰11am至9pm
地點︰銅鑼灣時代廣場2樓中庭

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

商場活動 商場 商品 龍珠 展覽 香港 日本 One Piece 銅鑼灣 時代廣場

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間16:05）
家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用　港媽：佢話份糧唔夠佢使
家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用　港媽：佢話份糧唔夠佢使
藥物百科｜吃止痛藥勿搭配4種食物　醫生警告：恐致肝毒性增出血風險
藥物百科｜吃止痛藥勿搭配4種食物　醫生警告：恐致肝毒性增出血風險
改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招
改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招
六合彩奇跡｜連續兩期攪出5個相同數字　網民奇怪二獎只派咁少
六合彩奇跡｜連續兩期攪出5個相同數字　網民奇怪二獎只派咁少