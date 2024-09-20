親子好去處｜《週刊少年JUMP》Figure展登陸時代廣場 4大打卡位兼限定店

▲ 全港首個「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」期間限定展覽，展出珍貴典藏，回顧作品的經典招式、歷代角色及Figure的演變以及多個巨型打卡位。(傅承嘉攝)

銅鑼灣時代廣場近日延續動漫熱，帶來以《週刊少年JUMP》連載過且人氣最盛的4大作品《龍珠》、《火影忍者》、《ONE PIECE》和《SPY X FAMILY間諜家家酒》為題，全港首個「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」期間限定展覽，展出珍貴典藏，回顧作品的經典招式、歷代角色及Figure的演變，多個巨型打卡位更讓動漫迷有如身歷其境。

正舉行的「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」展覽，位於時代廣場露天廣場位置，入口位置先設有一個非常吸睛的巨型Figure包裝盒，當參觀者走進「盒內」擺好甫士，隨即化身成充滿「個人特色」的真人版Figure，玩味感十足。

▲ 時代廣場2樓中庭開設TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT快閃店，讓動畫迷購買相關動畫的周邊產品。(傅承嘉攝)

展出歷代Figure

打完卡就正式進入Jump角色的動畫世界。設於展區的左方，就是以基洛博士秘密實驗室為主題的《龍珠》展區，窺探實驗室展區時，可先走進膠囊內化身人造人打卡影相，然後從左邊的展櫃可以欣賞到歷代悟空的Figure，右邊的展櫃則展出悟空強敵們的Figure，可謂正邪大集結。

《龍珠》展區背後就設有巨型Figure紙箱盛載着《ONE PIECE》展區，有如置身於千陽號「船艙」內，參觀者可從中欣賞到由初代發展至今的《ONE PIECE》Figure，展示新舊系列對比，及如何以不同材質去完美還原精湛細節和動感姿態，從《龍珠》和《ONE PIECE》兩個展區，可見證歷代Figure背後的演化過程。

▲ 《SPY X FAMILY間諜家家酒》展區有如置身東國市鎮大街，並設安妮亞與父親洛伊德佛傑的3D立像打卡位。(傅承嘉攝)

設1︰1打卡位

而位於整個展覽中心的《火影忍者》展區，走進木葉忍者村的標誌大門，可見到首次現身香港的3.9米高火影岩3D場景，視覺效果相當震撼，加上1比1身高的漩渦鳴人3D立像，絕對是火影迷的必到打卡位。

展區展示的珍貴典藏回顧鳴人多款經典招式，包括「螺旋丸」、「仙法熔遁螺旋手裏劍」、「多重影分身之術」等等。繞到展區的右外牆，更有特色背景板和站台，讓參觀者擺好「通靈之術」拍照留念。

此外，《SPY×FAMILY間諜家家酒》展區就位於展區最尾的位置，讓參觀者瞬間置身東國市鎮大街。安妮亞與首次現身香港的1︰1 父親「洛伊德·佛傑」3D立像供參觀者打卡合照，亦可從中窺探安妮亞一家的生活日常。

▲ 「船艙」內展出由初代發展至今的《ONE PIECE》Figure。(傅承嘉攝)

快閃店限定商品

看過露天廣場的展覽，不妨到2樓中庭的TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT快閃店購買相關動畫的周邊產品，店內發售多款商品，包括JUMP系列TAMASHII NATIONS獨家限定商品，限定品將以網上領取購買權形式銷售，詳情可參閱Tamashii Nations Hong Kong Facebook專頁。

另外，時代廣場與TAMASHII NATIONS以多個人氣動畫角色精心設計出兩款限定明信片套裝，包括《火影忍者》漩渦鳴人、《龍珠》孫悟空、《ONE PIECE》路飛和《SPY X FAMILY間諜家家酒》安妮亞！

於即日起至11月3日期間，即場捐款$10或以上。即可換領「JUMP FIGURE CRAFT STUDIO」明信片套裝一套 （3張），所有捐款將撥捐「香港公益金」作慈善用途。明信片既精美，活動又有意義，粉絲何樂而不為呢！

▲ 《ONE PIECE》展區有如置身於千陽號「船艙」內，並設有海賊旗可供打卡影相。(傅承嘉攝)

info

JUMP FIGURE CRAFT STUDIO

日期︰即日起至2024年11月3日

時間︰10am至10pm

地點︰銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

▲ 以基洛博士秘密實驗室為主題的《龍珠》展區，可先走進膠囊內化身人造人打卡影相，然後欣賞到歷代悟空角色的Figure。(傅承嘉攝)

TAMASHII NATIONS POP-UP SPOT快閃店

日期︰即日起至2024年11月3日

時間︰11am至9pm

地點︰銅鑼灣時代廣場2樓中庭

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