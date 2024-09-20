國慶煙花｜首設無人機拼出75、熊貓圖案　8幕煙花近3.2萬發

▲ 十一國慶煙花共有8幕、近3.2萬發，並首設無人機拼出75、熊貓圖案。（直播截圖）

國慶75周年煙花大匯演將於10月1日舉行，共有8幕，焦點包括。無人機表演將於當晚9時開始，歷時5分鐘；煙花大匯演緊接其後開始，歷時23分鐘，至當晚9時28分結束。整個活動預算1,800萬港元。

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煙花大匯演前，會先舉行無人機表演，600架機將砌出75字樣、熊貓等3個圖案，每個圖案表演時間約1分鐘，合計5分鐘，隨後馬上開始煙花大匯演。

煙花大匯演主題是「盛世煙花耀中華」，於灣仔會展對出海面約320米外，設有3條躉船及6條浮船一字排開，負責發射煙花，船之間相隔250米；另安排一條躉船負責無人機升降。

煙花陣闊900米、高250米，共使用31,888發煙花，時長23分鐘，共分8幕。

第一幕「慶祝中華人民共和國75周年華誕」，選曲《黃河協奏曲》，安排了28秒開幕式大匯演，以震撼效果刺激感官視覺，上層有大量紅色五角星，下層有大量紫色的五片花，代表香港仰望祖國，祖國帶領本港奮勇向前，邁向更輝煌的成就。

其餘第二至八幕分別是「山河無恙」、「今夜星光璀璨」、「獅子山下70載」、「繼續微笑」、「喜迎國寶熊貓」、「吉祥三寶」及「大好河山」。

其中第六幕「喜迎國寶熊貓」中用綠色為主題發放「綠色竹葉」等煙花，表達對大熊貓到來的熱烈歡迎。

市民在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處地方，都能觀賞煙花。

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