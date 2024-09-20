香港小姐2024丨港姐冠軍倪樂琳被指撞樣沈可欣　楊證樺上載太太舊照︰正唔正先？

▲ 港姐冠軍倪樂琳被指與沈可欣撞樣，楊證樺上載太太舊照。

【香港小姐2024 / 港姐冠軍 / 倪樂琳 / 沈可欣】今屆香港小姐冠軍由大熱倪樂琳（Ellyn）奪得，可是有「城大李嘉欣」封號的倪樂琳，卻被網民指「冇忽似」李嘉欣，反而較似1992年港姐冠軍盧淑儀、立法會議員陳穎欣，以至在《愛‧回家之開心速遞》中飾演Rebecca的沈可欣。

沈可欣日前出席活動笑稱，很多朋友也傳相片說她與港姐冠軍撞樣，稱︰「那麼抬舉我？她比我年輕和漂亮很多。」並指丈夫楊證樺說我們不似樣。

香港小姐2024丨倪樂琳當選後首發文講感受 被指不似李嘉欣反與立法會議員撞樣

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香港小姐2024丨楊證樺上載沈可欣舊照

至於倪樂琳亦十分識做，早前被問此問題時，指對方是位優秀演員，飾演的Rebecca更是深入民心，稱自己也希望將來如對方般可塑造到一個令大家記住的角色。當被問會否接受加入《愛•回家》演Rebecca孖生妹妹，她回答樂意接受。

楊證樺在今天（9月20日）於社交平台上載沈可欣的舊照片，寫道︰「好啦好啦，滿足大家嘅要求，正唔正先？」網民紛紛指當時沈可欣靚過今屆港姐，何沛珈留言讚：「索到呢」，至於黃建東更稱︰「Hello港姐冠軍！」

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