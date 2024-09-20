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台灣直擊｜試住宜蘭五結鄉松風文旅 集親子元素感受在地文化

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「松風文旅」提供「松風總統套房」、「松馨家庭房」、「松讚雙人房」、「松好家庭房」、「松甜雙人房」以及「主題雙人房」六種房型。(傅承嘉攝)

台灣一向是香港人熱捧的旅遊熱點，但通常不是去台北就是去高雄。其實宜蘭亦是一個體驗台灣在地文化的不錯選擇。它位處台灣東面，鄰近新北、桃園、花蓮等地。雖遠離市區，但交通方便且東臨太平洋，集齊山、河、海的旅遊景點，適合一家大細來旅遊。

宜蘭當地就有一間名為「松風文旅」的酒店將宜蘭特色結合親子元素，打造出舒適且帶點清幽淡雅的住宿體驗。

房間亦能夠欣賞到宜蘭市以及蘭陽平原的風景。(傅承嘉攝)

「松風文旅」位於宜蘭五結鄉，距離羅東車站只需10分鐘車程，而且設有免費停車場，方便自駕遊旅客。酒店於2019年開業，莆進酒店大堂就會感受到既簇新又豪華的感覺。眼利的住客不難留意到，酒店到處都是精心設計的吉祥物「澎澎」和「鬆鬆」，寓意住客能夠因入住「松風文旅」而達致朝氣「澎」勃且過得輕「鬆」忘我，並希望「澎澎」和「鬆鬆」能夠作為美夢守護者，為入住的小朋友驅走噩夢，為整間酒店增添不少親子元素。

注入瓦楞紙元素

上到房間樓層，住客會先見到酒店在各房間樓層的大堂設置的瓦楞紙製搖搖動物椅，「松風文旅」的創辦人以生產瓦楞紙箱起家，因緣際會之下涉足酒店業，結合創辦人的創業精神「好好做事，不忘本」的原則，將瓦楞紙元素注入松風文旅，好讓住客在入住期間感受童年樂趣和在地文化，非常貼心。

其次，住客可透過各樓層大堂的大玻璃，眺望宜蘭的優美景致，尤其是日出和日落，都是打卡影相的最佳位置，住客入房前已經得到既溫暖又樸實的體驗。

住客可透過各樓層大堂的大玻璃，眺望宜蘭日出和日落的景致，適合住客打卡影相。(傅承嘉攝)

房間眺望宜蘭市景

記者今次入住的「松讚雙人房」，莆進房間，會先迎來空間感十足的浴室，智能座廁已屬基本配置，重點在於「松讚雙人房」房型除了提供淋浴間外，更會隨機提供蛋型浴缸或以防滑磚石砌成的砌池，記者今次就親身體驗過砌池，將整個人坐浸入池中，只會剩下頭部露出水面，可想而知浴池深度十足，住客可以更舒嘆地享受浸浴，緩解旅途帶來的疲憊。

再走進房間的大廳位置，樓底比一般酒店房間為高，中央設有一張「King size」大床，不論是睡覺休息還是躺着睇電影都可謂一流享受。另外，窗邊位置設有一張長型臥椅，住客就可以倚臥窗旁欣賞並感受宜蘭純樸的景致，相當舒適怡人。「松風文旅」更提供「松風總統套房」、「松馨家庭房」、「松好家庭房」、「松甜雙人房」以及「主題雙人房」另外五種房型，每種房型均有不同的設施配備，照顧到各種旅客的需要。

部分房型更會隨機提供蛋型浴缸或以防滑磚石砌成的砌池，讓住客享受浸浴時光。(傅承嘉攝)

親子娛樂體驗空間

「松風文旅」除了住宿服務之外，更為大人小朋友提供集親子元素和休閒於一身的娛樂體驗。酒店的十樓設有適合親子進行遊戲活動的「松兒樂親子館」，館內有專為兒童而設的放電天地，如火車造型波波池、更有釋放體能的遊樂設備，如滑草區、攀岩區及繩索等。

小朋友在探索「松兒樂親子館」的過程中既能娛樂、又能夠鍛練體能，為親子之間留下美好回憶。而位於酒店六樓的「松清泳池」，有如無邊際泳池，住客除了能夠盡情暢泳，日間更可眺望宜蘭市景，夜間天朗氣清時則可躺在池邊沙灘椅上，觀賞皎潔明月並捕捉香港夜空久違的星星。於日夜市景煩囂之中，舒展身心將煩惱歸零。

「松兒樂親子館」設有滑草區、攀岩區及繩索等玩樂設施，讓小朋友盡情「放電」。(傅承嘉攝)

選用宜蘭食材

經過一輪玩樂體驗後，相信住客都會感到肚餓，若要輕食，就可到位於六樓的「松香咖啡廳」，它鄰近「松清泳池」，可以遠觀山景、市景及蘭陽平原夜景。咖啡香、茶香撲鼻，是休閒休息的舒適空間。「松饌餐廳」亦為住客解決正餐的需要，餐廳提供早餐和晚餐的自助餐，多達30款以上菜式讓食客自由選擇。

而「松饌餐廳」的一大特色莫過於香港人最愛的火鍋，火鍋食材選用宜蘭在地食材、牛肉、豬肉、雞肉、海鮮以及疏菜皆極盡新鮮，讓食客品嘗到宜蘭地道食材之餘，更讓住客歡渡用餐時光。

住客當然不能錯過，「松饌餐廳」採用宜蘭地道食材製作的火鍋晚餐。(傅承嘉攝)

INFO︰

松風文旅

地址︰宜蘭縣五結鄉二結路231號

網址︰www.sofun-hotel.tw/
 

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