鼻咽癌｜曾患鼻咽癌+金屬中毒　60歲張達明近況曝光　身形瘦削見筋惹人心痛

▲ 現年60歲的演員張達明曾患鼻咽癌及金屬中毒，近日罕有在胡楓（修哥）的YouTube節目上露面。

【張達明／近況／大內密探零零發／狀王宋世傑／麥路人／最佳男配角／鼻咽癌／癌症／金屬中毒】現年60歲的演員張達明曾拍過《大內密探零零發》、《狀王宋世傑》等經典作品，之後於2020年憑電影《麥路人》奪得第39屆金像獎「最佳男配角」，亦有涉獵棟篤笑及編劇。他於2011年確診鼻咽癌，治療期間更一度不慎金屬中毒，康復後為養好身體，工作量亦較過去大減。他近日罕有亮相節目受訪，身形依然瘦削見筋，令人心痛。

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張達明近日現身胡楓（修哥）YouTube頻道節目《修哥萬花筒》，大談入行經過及威水史。他表示，自己最初對演戲萌生興趣是中三時做暑期工，在戲院負責帶位，電影開場後便坐著一同觀賞，於是逐漸養成喜歡演戲的習慣。之後他加入劇團，獲馮寶寶、羅冠蘭等前輩傳授演技，適逢演藝學院創校，又憑努力考上，最終成為該校戲劇學院第一屆學生。

談到遠赴紐約深造戲劇，張達明就憶述自己曾與美國總統克林頓同場觀賞《獅子王》，笑稱「我肯定總統（在現場），他們一定會做得更加好！」，演出結束後他更在餐廳內偶遇製作團隊，並獲簽名，相當犀利。

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從影片中可見，張達明雖然已經抗癌成功，但身形依舊瘦削，頸部及手臂更瘦至見筋；不過他在節目中與修哥聊天時反應迅速，看起來十分開心，精神狀態相當不錯。

鼻咽癌｜健康狀況曾惹關注

張達明與馮素波去年因合拍《我們的移動城堡》MV而成為好友，後者4月曾於社交平台上載2人手拖手「聚舊」合照，並留言寫道:

開心見老友，係咪好sweet呢? 大家都身體健康，精神不褪色。

相中身穿波點恤衫的張達明雖然面帶微笑，不過身型卻明顯比以往再瘦一圈，而且面色灰沉，一度令外界對其身體狀況感到擔憂。

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鼻咽癌｜曾患鼻咽癌兼金屬中毒

事實上，張達明於2011年確診鼻咽癌，治療期間更不慎金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍變成了「鉑金俠」，加上大量的電療與化療，導致四肢無力及麻痺，活動能力大受影響，情況最壊時連筷子都難以拿起，抗癌長達7年病情才終於逐漸穩定。而漫長的抗癌路亦令他留下後遺症，其右耳聽力僅餘五成，左耳則有8成，但就需要間中抽膿才能聽清別人說話。他曾憶述：

未病發前一直讓身體忙，由讀書到出來工作，試過日睡2小時，加上食煙，亂進食不健康食物，有日發現不時流鼻血，但因流血不多沒有理會。

1997年，張達明出現鼻塞病徵，但當時只當是鼻敏感，到內地拍劇2個多月返港後才處理，之後一路拖延至2011年才認真進行檢查，結果確診鼻咽癌一及二期。他坦言，當時心情低落到谷底，尤其進食困難，治療期間上網查資料，開始符知許多治療方法，他認為最重要是正面積極面對，亦足足花了10年才康復。

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鼻咽癌在亞洲極常見，台大醫院副院長暨台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人曾表示，鼻咽癌主要成因有三：

基因遺傳

EB病毒感染

醃漬食物

鼻咽癌｜7大早期病徵

另因位置關係，鼻咽癌早期不易診斷，症狀也不具特異性，多數病人確診時已是第3、4期。本港的鼻咽癌患者以男性為主，鼻咽癌細胞形成的主因為皮膚與器官組織之間的細胞異常地增生，而這種癌細胞可通過血液或淋巴循環系統轉移擴散，且由於鼻咽的位置較隱蔽，故一般較難發現且死亡率高。

若符合以下條件或症狀，需盡快預約專科醫生作進一步檢查。

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