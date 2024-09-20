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黃心穎騷旅行照被指以手遮肚　曾坦言婚後想極速造人：畢竟已經34歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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黃心穎被指孕味濃！

黃心穎經歷「安心事件」後，去年10月跟樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚，在快將結婚一周年的時候，近日爆出黃心穎有喜的消息！

心穎大解放丨新婚3個月馬爾代夫補度蜜月　人妻黃心穎水著騷身材

不時於社交網分享生活點滴的黃心穎 ，日前分享到阿聯酋首都阿布扎比的旅遊照，當中她去了謝赫扎耶德大清真朝聖，入鄉隨俗的黃心穎包到冚，戴上頭巾、黑超以及穿鬆身衣服。

由於黃心穎刻意以手遮肚，其中兩張相只見其上半身，因而被指懷上身孕。

黃心穎跟泥鯭去年10月結婚！ （取自instagram）

黃心穎計劃生小孩

今年3月，黃心穎分享到關西旅行的照片，同樣穿鬆身衫的她被指「肚凸凸」孕味濃！

黃心穎曾稱婚後計劃生育，不過要先調理好身子，畢竟已經34歲，希望可以快點生B，由於她很喜歡小朋友，將來湊小孩不會假手於人。

被問到思想是否夠成熟當媽媽，她說：「生了小孩自然會學習做得更好，無需擔憂太多。」

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