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秋分禁忌｜秋分4大生肖需避災　玄學家公開4個禁忌+用1物可招財

家事百科

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

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秋分4大生肖需避災，玄學家公開4個禁忌，用1物可招財。

【秋分/秋分禁忌/秋分習俗/二十四節氣】中秋節過後， 本周六（9月22日）是二十四節氣中的秋分。有玄學家公開秋分4大禁忌，又指有4個生肖需避災，注意健康，並傳授1個招財開運貼士，即睇詳情！

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秋分｜氣溫逐漸降低

台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。

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秋分｜4大禁忌

小孟老師提醒，秋分要留意4大禁忌：

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秋分｜4生肖需避災

小孟老師亦指出，在秋分期間，有4個生肖應注意健康：

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秋分｜招財開運財方法

小孟老師表示，古人說秋分祭月，因此可選在9月21日跨9月22日晚上12：00，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。

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