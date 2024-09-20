iPhone 16開售｜旺角先達放機人龍排至門外　炒家稱僅個別容量有「水位」

▲ (曾秋文攝)

蘋果全新旗艦手機iPhone 16系列今日（20日）在港正式開售，今早多間Apple store晨早已出現排隊人龍，尖沙咀廣東道旗艦店絡繹不絕，有內地果迷專程來港購買iPhone 16 Pro Max，指售價稍平過內地。門外一早已有人即場收購，而先達今早回收價亦一度高開，至下午回落，以每部256GB今早有近2,500元水位，下午回落至1,000多元。有店鋪下午已停收容量512GB及1TB 的iPhone 16。

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記者下午到放售iPhone熱點的旺角先達廣場，商場內擠得水洩不通，不時有保安員維持秩序，而商場外亦有南亞裔人士手持現金進行「收機」活動，但他們只收取個別型號iphone，而商場內的手機店舖，很多在午後已停止收取512GB及1TB 的iPhone 16。

市民蔡先生表示，今日排了半小時隊放售了兩部iphone 16 Pro Max（512GB），每部回收價12,200元，獲利800元左右，他表示可能由於今年蘋果提高了iphone 16的產量，所以回收價不及以往，加上市道低迷，而且新手機設計沒有太大驚喜及新功能，所以覺得炒賣價不及往，自己慶幸店鋪在停收512GB前成功放出。

市民林先生形容今年炒賣價「傷亡慘重」， 早上收機情況及回收價都稍為理想，但下午就峰迴路轉，差點兒要平手收場，自己放了兩部512GB的沙漠金iphone 16 Pro Max，只能以12,000元放出，差點連交通費都蝕埋，但他表示個別容量例如256GB及 1TB 的手機仍然有少許「水位」可以獲利。

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