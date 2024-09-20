SmarTone開售iPhone 16系列　宋熙年「張家朗師傅」Gregory Koenig率先出機

▲ 宋熙年

SmarTone今日正式發售全新iPhone 16系列，行政總裁劉若虹女士聯同一眾SmarTone管理層今早8時於中環IFC門市與店員一同倒數，慶祝年度新機開售。SmarTone客戶及星級客戶均親臨門市搶先出機、優先體驗全球矚目新機。

SmarTone邀請一眾星級客戶，如著名司儀及主持宋熙年、香港劍擊隊「金牌」教練「張家朗師傅」Gregory Koenig、人氣YouTuber「點Cook Guide」馬田、Vee Chan以及Mike Yuen，今早亦親臨SmarTone IFC門市率先出機，體驗iPhone 16一系列嶄新功能。

▲ 香港劍擊隊「金牌」教練Gregory Koenig

另外，今年成功搶先成為SmarTone IFC分店的首批出機客戶為黃先生，他已選用SmarTone超過十年，今年以「Super SmarT Pass」成功購入iPhone 16 Pro（256GB，黑色鈦金屬）。

他表示十分高興可率先出機兼享機價直減優惠，同時SmarTone網絡體驗最佳，尤其於他工作的地點，故此一直使用SmarTone。為答謝他的長期支持，SmarTone特意送上iPhone 16系列精選配件套裝 (總值466元)，包括手機保護殼、屏幕保護貼及精選手機充電配件。