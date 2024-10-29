  • 26°C
香港時間：20241029日 (二) 20:53

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

曾於多間名校任教，港華前副校葉金豪（Paul Sir）傳授名校面試4大要訣，當中收生重視3方面能力。

【名校面試技巧/中一面試】入名校競爭性大，想從中突圍並不容易。曾於多間名校任教、並曾任職副校長的葉金豪（Paul Sir）傳授名校面試4大要訣，希望讓家長與學生們好好裝備，助一撃即中心儀學校。

學好英文｜兒患自閉女兒默書0分考級尾　前名校副校創英文軟件育成子女大學畢業

Paul Sir投身教育逾20年，曾任教喇沙書院、天主教母佑會蕭明中學、瑪利諾修院學校（中學部）及香港華仁書院多間名校，教學經驗豐富。在多年的教職生涯中，他總括了學校收生面試時，考官們會看重3個學生能力，以及1個常見謬誤。

Paul sir指出，在他多年的教學生涯中，留意到名校收生面試時，考官們會看重學生3方面能力。（陳慧安攝）

名校面試技巧｜著重學生3大能力

1. 學生需要具備自學的能力，名校的收生準則大多基於家庭教養和閱讀習慣等，家庭教養就是看父母如何培育子女閱讀習慣。

2. 學生需要擁有團隊合作的能力。Paul Sir透露學校會盡量揀選一些有參與團體體育運動的學生，「運動型的學生，可培養出團隊精神。」

3. 學生具備處理、解決衝突的能力。Paul Sir指出有些學生誤以為讀書好便是一切、代表自己「啱晒」，「但其實很多事情都需要大家合作才能完成，如果學生從小欠缺解決衝突的能力，學校也不會傾向選擇此類學生。」

同場加映：中一叩門文件清單

點擊圖片放大
+9
+8

名校面試技巧｜面試1個常見謬誤

最後，學生不一定要擁有非常多的證書。很多家長也有一個謬誤，以為面試時展示愈多證書便會提高其優勢，但Paul Sir指出事實並非如此，

基本上大部分學生也會擁有很多證書，基本上證書是可以用錢來解決的，所以這並不是重點及學校優先考慮的因素。

Paul sir提醒家長，不是愈多證書愈有優勢，學校都知道證書可以用錢來解決。（陳慧安攝）

同場加映：中一叩門3招攻略 助考入心儀中學

點擊圖片放大
+11
+10

更多升中面試資訊：

升中面試技巧｜教育專家教小組討論3大技巧　急救「腦袋空白」最重要學會1招

升中叩門2024｜失落派入心儀中學叩門面試最強雞精　必睇5大重點+中英文自我介紹範本

直資中學報名2025｜2025/26學年中一入學必睇　21間熱門直資中學報名時間表＋學費一覽

最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

升中面試｜面試熱門題型+面試技巧+面試模式 升中面試攻略
16:53 2024/05/03
升中面試｜面試熱門題型+面試技巧+面試模式 升中面試攻略
升中派位2024丨認真溫習+做筆記+課後溫習 嶺小尖子獲6間中學取錄讀聖保羅
10:47 2024/07/09
升中派位2024丨認真溫習+做筆記+課後溫習 嶺小尖子獲6間中學取錄讀聖保羅
IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會
12:10 2024/09/13
IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會

你可能感興趣

升中面試｜面試熱門題型+面試技巧+面試模式 升中面試攻略
16:53 2024/05/03
升中面試｜面試熱門題型+面試技巧+面試模式 升中面試攻略
升中派位2024丨認真溫習+做筆記+課後溫習 嶺小尖子獲6間中學取錄讀聖保羅
10:47 2024/07/09
升中派位2024丨認真溫習+做筆記+課後溫習 嶺小尖子獲6間中學取錄讀聖保羅
IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會
12:10 2024/09/13
IB醫科面試｜面試港大及中大醫科8大技巧　IB專家教完成後1行為增成功機會
人物專訪 中小學教育 中小學考試 面試技巧 爸媽心聲 家庭教育 喇沙書院 中學

最高瀏覽

網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
網絡熱話｜內地女網紅遊港疑潛入婚宴場地「白食」　事主堅稱1原因拒道歉
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
東張西望丨「何伯2.0」吳先生認多女友並準備破產　揭女兒為財務公司持牌人網民意見逆轉
急症室最長等候時間（10月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月29日 時間16:05）
好特賣｜內地平價超市好特賣殺到香港　網民：有競爭才有進步！
好特賣｜內地平價超市好特賣殺到香港　網民：有競爭才有進步！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！
英國王室｜揭開威廉王子凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：你們會大吃一驚！