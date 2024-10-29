中學名校面試｜港華前副校傳授名校面試4大要訣　收生重視3方面能力：證書多唔代表好

▲ 曾於多間名校任教，港華前副校葉金豪（Paul Sir）傳授名校面試4大要訣，當中收生重視3方面能力。

【名校面試技巧/中一面試】入名校競爭性大，想從中突圍並不容易。曾於多間名校任教、並曾任職副校長的葉金豪（Paul Sir）傳授名校面試4大要訣，希望讓家長與學生們好好裝備，助一撃即中心儀學校。

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Paul Sir投身教育逾20年，曾任教喇沙書院、天主教母佑會蕭明中學、瑪利諾修院學校（中學部）及香港華仁書院多間名校，教學經驗豐富。在多年的教職生涯中，他總括了學校收生面試時，考官們會看重3個學生能力，以及1個常見謬誤。

▲ Paul sir指出，在他多年的教學生涯中，留意到名校收生面試時，考官們會看重學生3方面能力。（陳慧安攝）

名校面試技巧｜著重學生3大能力

1. 學生需要具備自學的能力，名校的收生準則大多基於家庭教養和閱讀習慣等，家庭教養就是看父母如何培育子女閱讀習慣。

2. 學生需要擁有團隊合作的能力。Paul Sir透露學校會盡量揀選一些有參與團體體育運動的學生，「運動型的學生，可培養出團隊精神。」

3. 學生具備處理、解決衝突的能力。Paul Sir指出有些學生誤以為讀書好便是一切、代表自己「啱晒」，「但其實很多事情都需要大家合作才能完成，如果學生從小欠缺解決衝突的能力，學校也不會傾向選擇此類學生。」

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名校面試技巧｜面試1個常見謬誤

最後，學生不一定要擁有非常多的證書。很多家長也有一個謬誤，以為面試時展示愈多證書便會提高其優勢，但Paul Sir指出事實並非如此，

基本上大部分學生也會擁有很多證書，基本上證書是可以用錢來解決的，所以這並不是重點及學校優先考慮的因素。

▲ Paul sir提醒家長，不是愈多證書愈有優勢，學校都知道證書可以用錢來解決。（陳慧安攝）

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