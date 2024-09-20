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麥當勞優惠｜麥當勞推$36三款超值套餐　McGriddles9月底售罄最後召集

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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麥當勞推$36三款超值套餐，McGriddles9月售罄最後召集。（相關機構提供）

【靚媽精明眼/麥當勞優惠/麥當勞VALUE MONDAY優惠/$36三款超值套餐】麥當勞優惠又嚟喇！由9月23至26日起，大受歡迎的$36雙層興奮優惠回歸，今次有三款超值套餐$36！另外，麥當勞亦推出其他優惠，包括$1大芬達橙味汽水、$100起8杯McCafé 咖啡套票及一系列炸雞優惠等，當中還有即將於9月底暫別香港的McGriddles！

麥當勞優惠｜麥當勞$36「三款優惠雙層興奮」回歸

由9月23至26日期間，麥當勞App用戶可享有「三款優惠 雙層興奮」電子優惠券，包括$36雙層芝士孖堡套餐、$36雙層魚柳飽套餐及$36麥樂雞（6件）套餐送6件麥樂雞。同日（23日）起，用戶更可憑$1電子優惠券，即可享用大芬達橙味汽水。

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麥當勞優惠｜McCafé $100買8杯咖啡套票優惠

另外，McCafé咖啡套票亦推出最新一輪優惠，由9月23日起只需$100起就能享受8杯香濃咖啡，每杯平均低至$12.5！當中包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）及細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，換購券有效期至2024年12月6日。

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麥當勞優惠｜VALUE MONDAY McGriddles早餐最後召集

此外，麥當勞繼續推出VALUE MONDAY電子優惠，包括將於9月底暫別香港的McGriddles超值早晨套餐，選購指定超值套餐加$1配韓式甜辣麥炸雞（1件），以及期間限定的脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞等，大家切勿錯過！

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麥當勞優惠｜9月23日至9月29日VALUE MONDAY重點優惠：

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麥當勞優惠｜麥當勞App $10為食卡優惠

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麥當勞優惠｜韓風美食系列優惠

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麥當勞優惠｜早餐優惠：
（早上4時–11時）

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麥當勞優惠｜午晚餐優惠：
（早上11時–午夜12時、晚上6時–午夜12時）

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麥當勞優惠｜下午茶優惠：
（星期一至五下午3時–6時）

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麥當勞優惠｜McCafé優惠：
（早上6時–午夜12時）

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