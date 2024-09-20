流感疫苗｜衞生署下周四起展開疫苗接種計劃　首次讓中小學免費接種噴鼻式疫苗

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今年季節性流感疫苗學校外展計劃及院舍防疫注射計劃，將於下周四(26日)展開。

衞生防護中心表示，本地季節性流感的活躍程度仍處於低水平。然而，隨着天氣預期逐漸轉涼，中心預料今年底流感活躍程度會再次上升。發言人表示，所有年滿六個月或以上人士，除有已知禁忌症外，均應接種流感疫苗。

今季免費或獲資助接種流感疫苗的人士與去年大致相同，包括50歲或以上健康、以及長期病患人士；18至49歲的智障、傷殘或領取綜援的長期病患人士；兒童、青少年、以及孕婦等。

防護中心表示，今年衞生署母嬰健康院開放給所有6個月至2歲或以下的兒童接種疫苗，6個月至未滿2歲兒童的家長，由下周一起上午9時起，可透過網上系統預約(https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/sivfhs/index_tc.jsp)。至於學童外展隊，亦會為中小學、以及幼稚園及幼兒中心免費接種疫苗。除了參與學校的所有學童外，其他人士包括教職員及家長等亦可在外展接種活動中接種流感疫苗。

值得留意的是，幼稚園和幼兒中心可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。中心表示，246間學校提供噴鼻式減活流感疫苗，七間學校提供注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗，其餘學校則提供注射式滅活流感疫苗。噴鼻式減活流感疫苗亦以先導計劃形式，提供給予本年早前表示希望接種噴鼻式減活流感疫苗的中小學，衞生署會繼續留意情況並適時檢討安排。

公立醫院同時於下星期四起，為兒童、50歲或以上定期覆診的長期病患人士、接受產前檢查的孕婦、以及成年獲証明的智障或傷殘人士和領取綜援的長期病患人士接種疫苗。至於16間地區康健中心或地區康健站、以及1600名已登記參與「疫苗資助計劃」醫生亦開放接種。

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