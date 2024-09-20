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十一國慶｜主要景點將有人流控制安排　楊潤雄冀讓旅客感受「無處不旅遊」魅力

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

國慶黃金周將至，文化體育及旅遊局今日在局長楊潤雄主持下，召開跨部門會議，跟進各部門的預備工作，包括旅客人流管理安排等。除多個政府部門包括海關、警務處、入境處參與會議外，旅監局及旅發局等亦有派員出席。

楊潤雄表示，會持續與各有關政府部門、相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好旅客人流管理工作，為訪港旅客提供良好的旅遊體驗，感受香港「無處不旅遊」的城市魅力。

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在內地國慶黃金周期間，警方會因應當時情況，作適當的交通安排，安排公共交通工具利用將在新深路設立的指定專用行車線，前往落馬洲／皇崗口岸。
 
多區民政事務處亦會密切留意在內地國慶黃金周期間區內的旅客人流情況，並會因應實際情況加強相關地點的管理。各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。

在內地國慶黃金周期間，內地訪港旅行團旅客、隨團領隊或本地導遊如遇上緊急情況，可致電旅監局熱線3698 5900求助（10月1日至7日：服務時間為早上九時至晚上六時）；旅客如有查詢或投訴，可致電旅發局熱線2508 1234（10月1日至7日：服務時間為早上九時至晚上八時），或消費者委員會熱線2929 2222（10月2日至4日及10月7日：服務時間為早上九時至下午五時三十分）。

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責任編輯：戴朗希

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