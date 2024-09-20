好去處｜太古城中心X誠品書店設台灣設計選物展 體驗華人文創古早魅力

▲ 太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店攜手呈獻《生活藝術‧光之Labo — 台灣設計選物研究所》。

台灣獨有的建築設計與窗花工藝，深深吸引世界各地的人。太古城中心聯同誠品書店及誠品生活太古店攜手呈獻《生活藝術‧光之Labo — 台灣設計選物研究所》，由即日起至10月20日於太古城中心二樓中庭及中橋，以光影結合台灣古早建築設計營造氛圍，同時將視覺的古早濃烈情懷與台灣品牌的清新風貌並存，展開一場跨越古今的台灣文藝之旅。

現場除了設有充滿台灣古早情懷的鐵窗花及經典壓花裝置，更雲集30個來自台灣的生活文創品牌，透過展覽形式，讓廣大市民認識更多新創品牌，培育新創文化設計品牌及設計師，以誠品作為平台讓設計師與同行及大眾進行交流，讓更多人看見華人文創設計的能量與美好。



光影打卡裝置

今次，誠品以鐵窗花與壓花玻璃為主題，結合太古城中心中庭的陽光，設置多個光影打卡藝術裝置，讓身在香港的我們也能體驗台灣的生活文化。展場入口的鐵窗花打卡藝術裝置，在巷弄小屋的外形上，加入窗花及彩繪壓花玻璃設計，在五光十色的玻璃下，如置身於古早小屋欣賞一個又一個別具特色和藝術氣息的窗花，絕對是打卡必到之處。

鐵𥦬花展覽區

太古城中心中庭及中橋使用天然採光設計，誠品利用這個優點，設置光影奇景藝術裝置及鐵窗花展覽區。大家可以從光影奇景小屋外行走，牆身的燈光會因應動作而亮起不同顏色的誠品生活光譜，走在小屋內，則可沉浸式體驗五光十色的投影與獨有的窗花圖案。

▲ 在巷弄小屋的外形上，加入窗花及彩繪壓花玻璃設計，在五光十色的玻璃下，如置身於古早小屋欣賞一個又一個別具特色和藝術氣息的窗花。

而鐵窗花展覽區則展示不同款式的窗花，在天然陽光下，透出不同色彩與花紋的影子，流露著不一樣的文化與浪漫情懷。在展覽左側外圍，設有裝燈效裝置綻放一朵又一朵美麗的煙花，另一旁的立體觸球裝置則可以讓您以手動形式轉換成異色款窗花圖案，歡迎大家在裝置前打卡拍照。

▲ 誠品以鐵窗花與壓花玻璃為主題，結合太古城中心中庭的陽光，設置多個光影打卡藝術裝置。

多個文創小品品牌

為了讓參觀者既可打卡，又可以將生活文創小品帶回家，展覽會將設有銷售區，當中雲集織品美學、手匠工藝、文創潮藝、零食禮盒等多個來自台灣的品牌，以及寶島食品、時尚單品、生活好物等誠品自家經營的品牌，從中可以了解更多台灣文創潮流品牌的特色，並將心頭好帶回家。

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