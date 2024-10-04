胃酸倒流︱雙職媽媽胸悶誤以為心臟病　醫生檢查揭患胃酸倒流：1個飲食習慣惹禍

▲ 雙職媽媽胸悶誤以為心臟病，醫生檢查揭患胃酸倒流：1個飲食習慣惹禍！

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【胃酸倒流/心血管病/飲食習慣/胸悶/壓力/胃病治療】香港學童除了要應付學校的功課外，不少父母亦會安排子女上補習班及興趣班，務求增加子女的競爭力。隨著香港學童的競爭力逐漸上升，不少父母擔心子女將來沒有足夠技能應付社會上的競爭，故更加著緊子女的學業成績，久而久之導致自身壓力不斷增加。

腸胃肝臟科專科施婉珍醫生分享曾有一位媽媽從事醫護工作，由於日間診所事務繁忙，以致用餐時間不定，午餐都只能快速進食。而下班後，亦需陪伴正準備文憑試的兒子溫習，在長期不良飲食習慣及壓力下，最終出現胃酸倒流。施醫生解釋：「由於壓力會使荷爾蒙增加，繼而令胃酸分泌過多，增加胃酸倒流的機會，加上長期因照顧子女而進食不定時，更會加劇症狀。」

長期不良飲食習慣為胃酸倒流埋下禍根

本港生活節奏急促，港人食無定時在所難免，但用餐時間不固定除了會打亂腸道的「生理時鐘」外，長時間不進食更會因胃部產生過多胃酸而引起胃酸倒流。施醫生更表示：「大多上班族因工作忙碌而縮短午餐時間至15分鐘，晚上用餐後亦會因疲累而立即躺下或入睡，這些習慣長期下去有機會增加胃酸倒流的風險。」

患者誤當胸口悶為心血管疾病

正如剛才提及的雙職媽媽，她因胸口不時出現翳悶，便誤以為心臟出現問題，經檢查後才發現症狀因胃酸倒流所致。施醫生指此症狀稱為「火燒心」，屬於胃酸倒流典型症狀之一，並解釋：「這主要因胃酸逆流至食道，刺激食道而產生灼熱感，由於食道與心臟位置接近，故不少患者誤以為是心臟問題。」而灼熱感更會維持長達數小時，如患者出現胸口灼熱，並伴隨著反酸、吞嚥困難的話，便需盡快求醫及接受治療。

改善飲食習慣配合藥物治療事半功倍

不少患者誤以為間中出現胃酸倒流問題不大，但其實每一次胃酸倒流都會對食道造成一定傷害，症狀若嚴重更會影響日常生活。目前有不同藥物能用作治療胃酸倒流，而其治療機制亦有所分別，以中和胃酸藥為例，透過中和胃酸以紓緩症狀。

至於另一類藥物則透過抑制胃酸分泌以減低胃酸倒流風險，如H2受體阻抗劑及質子泵抑制劑。傳統質子泵抑制劑需於早、晚餐前30分鐘服用，若患者未能準時在餐前服藥的話，或可考慮使用長效型質子泵抑制劑，藥效較長而且能維持整天，減少晚間胃酸倒流的症狀而影響睡眠質素。

上文提及的雙職媽媽亦因半夜出現胃酸倒流而經常醒來，及後服用長效型質子泵抑制劑約2個月，並處理因兒子學業及工作所致的壓力後，症狀已得以紓緩，日常生活亦不再受影響。施醫生最後提醒各家長，若身體感到不適應盡早求醫，而壓力會對健康造成影響，因此應適時減壓，有健康的身體才能陪伴子女成長及奮鬥。

▲ 腸胃肝臟科專科施婉珍醫生。

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