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癌症性格｜研究揭7大癌症性格　認真勤勞責任感强罹癌風險高

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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有研究揭7大癌症性格。

【性格／壓力／情緒問題／負面情緒／癌症】長期壓抑情緒，對身體可能是一種負擔。有台灣心理師引述外國研究，指出有7種性格特質的人士，與癌症有著較高關聯性，長期受這些性格特質影響或會增加罹癌機會。而本港心理學家亦分享了一個壓力指數測試，讓大家了解自身壓力程度，提醒要適時及適當地釋放壓力，避免影響身心狀態。

最新影片：

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Sick問識答｜銀屑病恐致關節變形？醫生拆解6大症狀+治療方法

癌症性格｜7種性格特質易罹癌

台灣聯青診所心理師倪家珍引述美國Dr. Douglas Brodie的研究文獻，該研究歷時28年，Dr. Brodie透過臨床上與癌症病人的接觸，發現大多數癌症病人都有較相似的性格特質，他歸納出以下7種性格特質，認為均與癌症有較高的關聯性：

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倪家珍建議大家，可以多為自己紀錄任何愉快或不愉快的生活大小事，嘗試從中了解自己的情緒反應，再學習調節負面情緒，透過呼吸練習、瑜珈等釋放壓抑情緒，而當感到身體有何不適或出現相關症狀，就應及時求醫，以免引出病症或使病情惡化。

癌症性格｜壓力指數測驗量表助簡單自測

本港臨床心理學家葉妙妍曾接受TOPick訪問指出，都市人一般多因工作、家庭、財政及健康問題引致壓力，但壓力並不一定是負面。它能作為一種推動力，但當出現某些症狀如失眠、食慾不振、心情煩躁、對日常事物失去興趣，又或是身體出現肌肉酸痛、不時頭痛胃痛等，其實就是壓力的警號。

葉妙妍分享一個壓力指數測驗量表，供大家作簡單自測：

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她提醒大家，上表只能作參考，並非供診斷評估之用。

她同時分享3個有助減輕壓力的方法：

  • 如有選擇，可考慮避開壓力來源，比如轉工；
  • 提升抗壓能力，比如做好時間管理、多做運動、與你的好友傾訴；
  • 調整自我期望。

同場加映：

胰臟癌｜女子用168斷食法成功瘦身　出現2大症狀揭患胰臟癌7個月後病逝

10大罹癌徵兆

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