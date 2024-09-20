  • 30°C
香港時間：2024920日 (五) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《九龍城寨之圍城》代表香港出戰奧斯卡　提名角逐金像獎「最佳國際劇情片」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《九龍城寨之圍城》代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片。

「香港電影製片家協會」按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳國際劇情片」之選片準則，決定推薦由鄭保瑞導演執導，莊澄、葉偉信監製，古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑主演，《九龍城寨之圍城》，代表香港角逐「第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片。」

導演鄭保瑞收到好消息，回應：「好開心，好榮幸！」至於古天樂稱：「好開心，電影《九龍城寨之圍城》，代表香港角逐『第 97 屆奧斯卡金像 獎最佳國際劇情片』，覺得好榮幸，我第一次憑香港電影入圍奧斯卡，可以將香港嘅武術同情懷帶到去全世界，讓更多人了解香港電影，同時間可以帶領新一代演員邁向國際，感到非常興奮。」

武替道丨董瑋相隔7年出山幕前演出　劉俊謙伍允龍《九龍城寨之圍城》後再現身手

點擊圖片放大
+4
+3

九龍城寨之圍城丨台前幕後興奮

另一位男主角林峯表示：「多謝各界對《九龍城寨之圍城》嘅欣賞，仲有機會走進奧斯卡，呢齣電影係整個團隊嘅努力，榮幸能夠參與。」

至於劉俊謙稱：「聽到《九龍城寨之圍城》能夠有機會代表香港電影去到奧斯卡參賽，感恩觀眾對呢部電影嘅支持，亦都好榮幸有份參與。不管結果如何，團隊上下一心的努力，今天的成績已經是對我們最大的的肯定。」

同時，伍允龍回應：「第一個反應好驚喜同興奮，估唔到自己喺美國睇香港功夫片長大，兜返一個圈，估唔到自己有份參演嘅香港功夫電影會喺奧斯卡出現，非常感謝《九龍城寨之圍城》團隊嘅付出。」

而胡子彤指：「非常有幸參與《九龍城寨之圍城》演出，亦非常榮幸得到這個機會角逐奧斯卡，無論角逐成功與否，都是對團隊一個肯定。希望今次有機會角逐奧斯卡的事情，令到本地電影業界更有動力做好香港電影。」

張文傑亦表示：「《九龍城寨之圍城》代表香港角逐『奧斯卡最佳國際劇情片』，好榮幸同開心，係團隊努力成果，希望透過今次讓更多人喜歡香港電影，香港動作電影。」

最新影片推介：杜穎珊教yoga動作瘦身

TOPick柴犬追星
TOPick直播｜｜瑜伽女神杜穎珊教授yoga動作瘦身　與你打造蜜桃臀!

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

九龍城寨之圍城︱余兒司徒劍僑保育成長回憶　鄭保瑞：港片和港漫不會死
14:14 2024/05/03
九龍城寨之圍城︱余兒司徒劍僑保育成長回憶　鄭保瑞：港片和港漫不會死
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
14:00 2024/04/27
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚　望為港產動作片爭氣
16:03 2024/05/06
九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚　望為港產動作片爭氣

你可能感興趣

九龍城寨之圍城︱余兒司徒劍僑保育成長回憶　鄭保瑞：港片和港漫不會死
14:14 2024/05/03
九龍城寨之圍城︱余兒司徒劍僑保育成長回憶　鄭保瑞：港片和港漫不會死
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
14:00 2024/04/27
九龍城寨之圍城丨林峯張文傑操到嘔感恩上下一心　 劉俊謙原來想打胡子彤？
九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚　望為港產動作片爭氣
16:03 2024/05/06
九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚　望為港產動作片爭氣
古天樂 鄭保瑞 林峯 劉俊謙 伍允龍 胡子彤 張文傑 娛樂人物職業 演員 導演

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月20日 時間16:05）
家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用　港媽：佢話份糧唔夠佢使
家用問題｜女兒回流香港月入1.8萬拒交家用　港媽：佢話份糧唔夠佢使
藥物百科｜吃止痛藥勿搭配4種食物　醫生警告：恐致肝毒性增出血風險
藥物百科｜吃止痛藥勿搭配4種食物　醫生警告：恐致肝毒性增出血風險
改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招
改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招
六合彩奇跡｜連續兩期攪出5個相同數字　網民奇怪二獎只派咁少
六合彩奇跡｜連續兩期攪出5個相同數字　網民奇怪二獎只派咁少