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麥當勞優惠｜3款$36超值套餐下周回歸　$1大芬達汽水+$100起8杯咖啡

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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麥當勞下周（23日至29日）美食優惠，3款$36超值套餐優惠將於9月23至26日（下星期一至四）回歸；$1大芬達橙味汽水優惠及最新一輪McCafé咖啡套票優惠同步登場；同時有一系列炸雞優惠。

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9月23至26日（下星期一至四）期間，麥當勞App用戶更可享「三款優惠 雙層興奮」電子優惠券，三款優惠包括$36雙層芝士孖堡套餐、$36雙層魚柳飽套餐及$36麥樂雞（6件）套餐送6件麥樂雞。同日由9月23日起，麥當勞App用戶可憑$1電子優惠券，即可享用大芬達橙味汽水。

而最新一輪的McCafé咖啡套票優惠亦由9月23日起可供選購，$100起享用8杯香濃咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）及細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，每杯低至$12.5。換購券有效期至2024年12月6日。

日本大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）現正進行最後召集，粉絲記得把握機會品嚐$35楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）。

麥當勞繼續推出多款炸雞優惠，包括「選購指定超值套餐加$1配韓式甜辣麥炸雞（1件）」，加$1即可品嚐充滿韓式風味的Juicy嫩滑炸雞；下午茶優惠「$20 脆爆雞腿（1塊）配蜜瓜乳酸味特飲」繼續登場。其他韓式系列美食優惠券包括$39脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞（2件）亦繼續可供選購。

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