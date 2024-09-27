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天水圍新公園｜天水圍天秀路遊樂場正式啟用　必玩6米高巨型滑梯/攀石牆/攀爬繩網

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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天水圍天秀路遊樂場及游泳池正式啟用，必玩設施包括6米高巨型滑梯、攀石牆、攀爬繩網等。

【親子好去處/免費好去處/天水圍天秀路遊樂場/天秀路游泳池/全港最靚游泳池】天水圍天秀路遊樂場已於8月28日正式開放，設有多項玩樂設施，當中包括6米高巨型滑梯及3米高攀石牆！旁邊的天秀路游泳池亦於同日啟用，小朋友可以盡情放電，而且鄰近輕鐵站，天秀站或濕地公園步行5分鐘即可到達。

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天秀路遊樂場｜天水圍天秀路遊樂場必玩設施

天水圍天秀路遊樂場於8月28日正式開放，場內主要以繽紛歷險之旅為主題，設有2大必玩設施，包括6米高巨型滑梯及3米高攀石牆，另外亦設有鞦韆、攀爬繩網、戶外健身器材，以及可供輪椅使用者享用的氹氹轉等。

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天秀路遊樂場｜「全港最靚」游泳池設區內首個按摩池

除了遊樂場外，被譽為「全港最靚泳池」的天秀路游泳池亦於同日開放，為同區內康文署轄下第四個游泳池。室外設施包括一個50米乘25米主池及一個25米乘15米訓練池，主池側設有700個座位的觀眾席；而室內設有暖水供應的設施，包括一個25米乘25米訓練池及區內首個按摩池，家長可以帶小朋友全天候享受游泳的樂趣。

另外，游泳池也有其他設施，包括育嬰間、親子更衣室、流動式升降台等，適合不同人士的需要。不過大家要留意，由於救生員人手不足，室外主池及訓練池暫停開放，只開放室內訓練池及按摩池，直至另行通知，大家出發前可先致電2381 1433查詢。

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天秀路遊樂場｜天水圍天秀路游泳池

地址：天水圍天秀路20號
查詢電話：2381 1433
前往方法：可由輕鐵天秀站或濕地公園站步行約5分鐘
網站：【按此連結】

夏季開放時間表
暫停開放時間室外主池及室外訓練池：11月1日至翌年4月15日
室內訓練池及室內按摩池：4月16日至6月5日
第一節上午6時30分至中午12時
第二節下午1時至6時
第三節晚上7時至10時

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