吳文忻患癌丨獲抗癌過來人李樂詩送上鼓勵　吳文忻將赴泰國進行新療法

▲ 吳文忻獲李樂詩送上慰問！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】1998年度港姐季軍吳文忻 （現名吳忻熹）早前公佈乳癌復發第三期，完成三次化療之後的她積極過活，更於IG撰寫「抗癌日記」！

近日吳文忻接受媒體訪問，當中3年前曾患乳癌的李樂詩向吳文忻送上鼓勵，原來二人認識多年，早年往美國登台時吳文忻擔任司儀，至於李樂詩就是表演嘉賓。

吳文忻患癌丨積極抗癌過活盼以普通人看待 吳文忻：我根本不覺得自己是病人

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

準備赴泰國接受治療

當知悉患癌這惡耗，吳文忻即找李樂詩聊天，早前兩人相約食午餐，其後到沙灘赤腳走路，原來這是自然療法一種。

身為過來人的李樂詩向吳文忻建議調理方法，包括多做運動如游水和行山，另外調整心情都很重要，要多點愛惜自己。

另外，已完成第三次化療的吳文忻近日進行資料搜集，原來她計劃赴泰國進行「細胞治療」，由於有朋友完成治療後效果成功，文忻又覺得頗合適自己，因而決定去試試。

吳文忻患癌丨吳文忻完成化療剃光頭 兩名女兒代操刀：細女想陪我剃頭

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：杜穎珊教yoga動作瘦身

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5