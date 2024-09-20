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兒童健康丨小朋友便便唔順點算好？盤點嬰幼兒常見便秘原因　簡單7招輕鬆解決

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【兒童健康／寶寶便便／寶寶便秘／飲食習慣】寶寶排便不暢，相信是不少父母的難題！有港媽便在網上求助，指小朋友由寶寶時期開始便有便秘問題，即使已經4歲，仍然未能解決，於是希望網民可以出謀獻策。事實上，便秘常見於嬰幼兒，當中主要有有11大原因，下文亦將整合解決方法。

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嬰幼兒便秘11大原因

據衛生署資料，寶寶於6個月大開始加添固體食物時，大便可能會變硬，次數減少，久而久之，積存於直腸內的大便會變得乾硬，形成便秘。

  • 引進固體食物初期
  • 飲食習慣改變
  • 飲食不均衡、缺乏膳食纖維或水分
  • 上幼兒園/幼稚園適應期
  • 不習慣如廁環境
  • 生活規律改變
  • 發燒、脫水、長時間臥牀
  • 肛門損傷
  • 缺乏運動
  • 對牛奶過敏
  • 受藥物影響

解決嬰幼兒便秘方法

  • 確保攝取足夠水分和多選擇高纖維的食物，例如:果蓉(如蘋果蓉、梨蓉)和碎菜(如西蘭花、菠菜)
  • 午餐和晚餐要有蔬菜及水果
  • 每餐要有穀物類或碳水化合物
  • 避免吃高糖高脂肪食物
  • 足夠活動量
  • 如環境因素而產生便秘，便須針對原因而作出適當調適。例如：與教師溝通，了解幼稚園廁所環境和上廁所的時間安排；鼓勵寶寶在一個較方便的時間排便
  • 與寶寶多溝通，讓排便成為一件愉快的事

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