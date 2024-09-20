網絡熱話｜連鎖健身室Pure Fitness解僱約40員工　部分員工被拖糧向勞工處求助

▲ 連鎖健身室Pure Fitness解僱約40員工，部分員工被拖糧向勞工處求助。

【Pure Fitness／連鎖健身室／解僱／欠薪／健身教練／入稟追債】大型連鎖健身室Pure Fitness據報近月解僱40多名職員，包括健身教練、後勤、營養師，部分屬中高層。惟部分職員遭解僱1周後，仍未獲發最後薪金，故向勞工處求助，涉款額約數萬元。

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Pure Fitness解雇｜近月解僱逾40名職員

據悉，在Pure Fitness解僱的職員中，約有10人為健身教練，其中一名教練稱，公司要求他們簽署一份「終止合約」文件，當中列明他們不可追究公司及提出法律訴訟，他認為條款極不平等。部分職員甚至未取回全數賠償，遂向勞工處求助。

根據《僱傭條例》，除遣散費外，僱主最遲要在合約終止日或合約到期日後7天內支付解僱補償。勞工處回應指，如僱員被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處求助。

Pure Fitness解雇｜遭解雇職員被影響誠信

該名教練被解僱後，表示其學員也因與Pure Fitness的捆綁合約無法退款，只能跟隨公司其他教練上堂，令其生計也大受影響，更有學員向他反映，有公司職員稱他們是有其他工作機會而自行辭職，並非被公司解僱，他指屬不實指控。

此外，有部分早已預約該名教練課程的學員也因此投訴他臨時轉工「甩底」，他表示誠信受到損害，只能逐一向學員解釋，並擔心因不實指控流失更多學員。

對此，Pure Fitness稱，因投資人工智能及自動化技術減省人手，會向受影響員工提供適當補償。集團未有延遲支付所有法定補償，部分佣金是以月結方式計算，預計在周五內支付。

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Pure Fitness解雇｜兩個月兩度被入稟追債

據悉，Pure Fitness最近兩個月兩度被入稟追討欠款，分別為849萬元的欠租及1,268萬元的債項。Pure Fitness在9月9日回應欠租一事，稱已成功解決與業主的問題，並達成一個雙方均感到滿意的協議，相關訴訟亦已經被撤回。所有PURE集團的健身和瑜伽中心均正常營運及提供恆常服務。

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3. Pure Fitness & Yoga

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同場加映：6大運動安全要點

本港衛生署衛生防護中心提醒市民，做運動時要注意6大安全要點，避免發生意外。

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