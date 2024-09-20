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日本核污水｜中方將恢復日本水產品進口 環境及生態局：尋求更多資料後評核可否放寬

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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市民如常到日式超市購買日本入口的魚生。（朱永倫攝）

多間外媒引述報導，日本計劃在國際原子能機構框架下，讓中方參與福島核污水檢測，換取中方撤銷日本水產進口禁令。外交部今日(20)發聲明，証實兩國主管機關近期就福島第一核電廠核污染水排海問題持續進行多輪磋商，達成4點共識。

外交部表示，日方明確將切實履行國際法義務，盡最大努力避免對人體和環境造成負面影響，並將持續進行海洋環境及海洋生態影響評估；另外，日方將歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。

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中國將在有效參與國際原子能總署框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。雙方一致同意，本著對生態環境及民眾生命健康高度負責任態度，基於科學持續進行建設性對話，妥善處理涉及排放的關切。

除了國內外，本港於去年8月亦行使《食物安全條例》，禁止東京、福島、茨城等十個都或縣的水產、海鹽，以及海藻等，輸入香港和在港境內供應。相關禁令會否受今次中日新安排影響，料成關注。

本港會否跟隨放寬? 環生局：尋求更多資料後探討

環境及生態局指，得悉國家和日本主管部門近期就福島核電站核污染水排海問題持續進行多輪磋商，達成的共識包括基於中國等所有利益攸關國的關切，日方歡迎在國際原子能機構框架下設立覆蓋排海關鍵環節的長期國際監測安排，並將確保中國等所有利益攸關國有效參與其中以及這些參與國的獨立取樣監測、實驗室分析比對得以實施。

當局稱，上述的長期國際監測安排如能夠得到有效實施，將有助管理和降低福島核電站核污染水排海的風險。環境及生態局會與內地和日本主管部門尋求更多相關資料，在保障食物安全的大前提下，按照科學證據評核可否逐步放寛現時採取的預防措施。

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