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美麗40路｜2孩舞者媽媽17歲患血癌被迫休學　 戰勝癌魔重學走路：病房裡只有我活下來

育兒資訊

撰文： 李綉珊

發布時間： 1 小時前

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《美麗40路》舞者媽媽陳懿汶（Barbie）17歲時患上血癌被迫休學，幸戰勝病魔重學走路，並組織了幸福的四口之家。

【美麗40路/陳懿汶/Barbie/ViuTV/抗癌勇士/血癌/白血病/芭蕾舞蹈師】陳懿汶（Barbie）自小對舞蹈充滿熱情，夢想進入演藝學院。然而，命運在她17歲那年開了一個巨大的玩笑，她被診斷出血癌，這一打擊讓她的生活徹底改變。經歷了艱難的化療過程後，她不僅要面對身體的轉變，還要重新學習走路。這段經歷讓她深刻思考人生的意義，並藉著參加《美麗40路》，希望能夠幫助更多面臨困難的年輕人，傳遞希望與勇氣。

美麗40路Barbie｜童年的舞蹈夢想

Barbie自3歲起學習芭蕾舞，舞蹈不僅讓沒自信的小女孩獲得成功感，還讓她找到了人生目標。「每次考試都能取得好成績，特別是我在Grade 6的時候，甚至拿到了100分，讓我覺得應該在這方面發展，所以我一直夢想考會考後便進入演藝學院，成為一名舞蹈員。」命運的轉折，讓當時17歲中五的她被迫休學，與病魔抗戰了兩年之久。

Barbie進入演藝學院後卻發現自己並不適合這個環境，每天的壓力讓她變得越來越胖，最終決定放棄舞蹈，選擇成為一名空姐。（越玲瓏攝）

美麗40路Barbie｜面對生命的脆弱

有一天，我突然發起高燒到40幾度，頸部還出現了很多淋巴結。當時私家和政府醫生都說我沒事，勸媽媽帶我回家休息，甚至有醫生誤以為我找藉口逃學。但慶幸媽媽堅持，讓我住院做全身檢查。

一輛白車將Barbie送往包玉剛醫院，她形容那一晚接受了多重檢查，不過她只記得陳媽媽那張悲傷的臉，「因為我耳朵已經不停流血，醫生懷疑我癌細胞可能已經上了腦，所以媽媽害怕得淚流滿面。幸好報告表示只是到中危階段，可以看藥物有沒有排斥，如果沒有就可以繼續去治療。」而她最終確診為血癌（白血病），這對她們全家來說成了一個巨大的打擊。

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美麗40路Barbie｜療程留下的烙印

Barbie形容那段時間真的很艱難，她經歷了三期化療，最初兩期還能走路，但脫髮非常嚴重，「我有位很愛剪髮的同學建議，倒不如乾脆剃光，將長髮捐給有需要的人。」其後她戴著假髮度過了好幾年。化療過程讓Barbie非常痛苦，她經常需要打針甚至抽骨髓，即使痛苦但仍要堅持下去，因為Barbie知道必須戰勝病魔才能活下來。

醫生用一支特別粗的針做骨穿檢查，在盆骨後方兩旁的一邊入針，這種過程留下了兩個孔狀疤痕。

在這段治療過程中，Barbie表示有次藥物出現了排斥反應，全身發冷，嘴唇發紫，讓陳媽媽非常擔心，「還有化療藥的味道非常難聞，我只能用檸檬來掩蓋那股味道。這些經歷都讓我記憶深刻，但也讓我變得更加堅強。」

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美麗40路Barbie｜病友們相繼離世

Barbie在醫院兒童病房裡住了一年，期間只能在家和醫院之間來回，因為抵抗力非常差。「每天醒來，同房的病友們一個接一個地離開，最小的只有幾歲，雖然很傷痛，這讓我更加珍惜生命。」幸運的是，Barbie最終戰勝了病魔，她表示這都要感謝媽媽的堅持和醫護人員的照顧。

陳懿汶癌症康復後，才發覺弟弟被家人忽略，感到非常內疚。（越玲瓏攝）

美麗40路Barbie｜重新學習追不上進度

在經歷了1年多的化療後，Barbie終於可以回家了，但這並不代表一切都恢復正常。由於治療的副作用，讓她的身體變得非常虛弱，甚至需要重新學習走路。另外一事亦讓Barbie感到非常內疚，因為她的病情，讓弟弟失去了應有的關愛。「回家後，醫生擔心動物身上的病菌會對我健康造成威脅，所以我們不得不把一直陪伴弟弟的小狗送走。」這事令弟弟非常難過，更因為他心情不好而被同學欺負。直到有一天，有家長告訴陳媽媽，Barbie的弟弟在學校被毆打，那刻才意識到全家人都忽略了弟弟。然而，懂事的他，卻從來沒有抱怨過。

對於一個曾經夢想成為舞蹈家的我來說，這是一個巨大的打擊。

Barbie戴著假髮重新回到舊校 中華聖潔會靈風中學 繼續學習，她感受到同學和老師的支持與關心，尤其每天替她祈禱感到格外溫暖。但由於長時間的治療，Barbie的學習成績一直跟不上，每次考試，都感到非常大壓力，甚至在會考時因為發燒住院，最終她會考得到零分。

受訪期間Barbie經常把囝囝仔名字掛在咀邊。（受訪者提供）

美麗40路Barbie｜轉換跑道結婚生仔 

治療結束後，Barbie每半年需要覆診一次，醫生告訴我，如果七年內沒有復發才算真正康復。這段時間裡，我不停地練習走路，慢慢地恢復了行走能力，儘管她如何努力也無法回到以前的狀態，無法再像以前那樣跳舞。

她在母親的鼓勵下重拾舞蹈，但進入演藝學院後卻發現自己並不適合這個環境，每天的壓力讓她變得越來越胖，最終決定放棄舞蹈，選擇成為一名空姐。「一做便做了8年之久，在空姐的生涯中，經歷了結婚、生子，成為了兩孩之母。」然而，產後抑鬱和幽閉恐懼症讓她無法繼續工作，最終辭去了空姐的職位。

慶幸我老公是神隊友，他一個可以搞定兩個小朋友，如洗澡、換片、煮飯等，我深信不是每一個男人都可以做到這樣。

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美麗40路Barbie｜藉著選美傳遞希望

在這段時間裡，讓Barbie開始思考人生的意義，因此她藉著參加《美麗40路》，將抗癌故事分享給大家，希望能夠幫助更多面臨困難的年輕人，告訴他們不要輕易放棄，因為只要堅持下去，就一定能戰勝困難。

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