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美麗40路丨黃智雯首度現身ViuTV節目　網民讚靚過《美麗40路》所有參賽者

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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黃智雯現身ViuTV任《美麗40路》總決賽評判。

ViuTV選美真人騷《美麗40路》經過一輪比試，最後11強參賽者誕生，並於今日（9月20日）為《美麗40路最美一夜》進行錄影，施展渾身解數角逐冠、亞、季軍殊榮。節目將於9月29日播出。
 
11強參賽者精心準備舞蹈表演，主持繼續由孫慧雪、黃心美、陳俞希及劉明軒擔任，並方皓玟、香胤宅、Viu行政總裁及電訊盈科媒體集團董事總經理李凱怡、perFACE醫美集團創辦人及CEO 符芷晴擔任決賽星級評判外，當中最矚目還星級評判包括黃智雯。

美麗40路丨Kiko彭方廷「偷食維持生命論」獲掌聲　馬麗如：好多嘢可以自己攪掂！

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美麗40路丨黃智雯離開TVB當自由人

黃智雯在2023年12月於社交媒體宣布離開TVB，結束雙方16年的賓主關係，加盟「凱藝娛樂」成為朱茵與蔡少芬同門。在今年播出《再見·枕邊人》，成為她在TVB的告別作。

現年41歲黃智雯參加《2007年度香港小姐競選》入行，並入圍最後五強，而網民指黃智雯靚過晒《美麗40路》參加者。

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