醫療疏忽｜初生女兒眉毛突起變化　父懷疑B女被調包驗DNA結果出爐

▲ 泰國一名父親察覺到女兒的眉毛有所不同，懷疑被調包。

嬰兒被錯誤調包事件常在電視劇出現，常不到在現今設備充足的年代，也會出現如此不可接受的錯誤！泰國一名女嬰剛出生因呼吸急促問題而被送進加護病房七天，數天後父親從嬰兒的眉毛察覺女兒有所不同，因而懷疑她被調包，起初醫院極力否認，但最後經DNA確認後證實有問題，始將此起嚴重醫療疏忽事件揭發出來。

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綜合《Khaosod English》等外媒報道，事件發生在泰國中部龍仔厝府（Changwat Samut Sakhon）甲吞本縣（Krathum Baen）的一間醫院。本年8月11日時，父親阿奴查（Anucha）的新生女兒因呼吸急促問題，而需送進加護病房並接受為期7天的抗生素治療，期間阿奴查每天也會偷偷為女兒拍下照片並分享給他的母親。

從眉毛濃度發現女兒不同

在17日時，阿奴查突然發現女兒的外貌有所不同，孩子原本較長的頭髮變短了、五官也有所不同，特別是原來清晰的眉毛也消失得無影無蹤，連嬰兒身上的衣服及毛巾也不是屬於女兒的，擔心女兒被調包了。

為此，阿奴查向護士展述有關的問題及疑慮，但是對方卻回答衣服可能在洗澡時不小心被換掉了，而五官不同更是見怪不怪，

初生嬰兒的臉每天都在變化。

DNA檢測證實非自己孩子

18日，完成了抗生素治療的孩子被抱回家中，但阿奴查越看女兒越不對勁，於是再度打電話向醫院提出查詢，而對方堅持地表示沒有問題，指出他女兒接受了7天的用藥治療，所以抽血後手腕上會有瘀傷，這是其他嬰兒沒有的。但是，阿奴查的疑惑並沒有被消除，於21日他帶了女嬰去醫院做DNA檢測，而結果證實女嬰並不是他的孩子。

女兒留院期間與緬甸籍嬰兒調換

其後，經過醫院方的調查，終於發現當時醫院有另一家庭的緬甸籍嬰兒也是需要留院接受抗生素治療，相信是在期間不小心被調包了。對此，阿奴查感到極之憤怒及悲傷，

我為我的孩子感到難過。我告訴醫院副院長，我只想看到我親生的孩子，他們必須不惜一切代價尋找她。

向醫院求償5萬港幣賠償

最後，兩個家庭的嬰兒也被送回了親生父母身邊，阿奴查已向該醫院求償20萬泰銖（約4.8萬港幣），並會與另一受害的緬甸家庭共享賠償金。醫院方面對此也坦承錯誤，他們願意承擔由此產生的所有費用，包括為兩個孩子提供長期而平等的醫療照護，院方也準備好按照阿奴查的要求提供金錢補償。

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