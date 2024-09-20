太空油｜青少年吸毒個案增　「太空油」錄75宗成第三大毒品

▲ 「太空油」成為新興毒品，為今年上半年青少年吸食毒品宗數的第三位。(資料圖片)(警方記者會)

禁常會今日(20日)透過藥物濫用資料中央檔案室，公布今年上半年毒品統計數字，當中21歲以下青少年被呈報吸毒人數則有所上升，升幅達近一成半。另外，近年興起的「太空油」產品，被列為首三位最常被吸食的毒品，今年上半年呈報的21歲以下青少年共75宗。

禁常會引述數字，指2024年上半年被呈報的整體吸毒人數按年下降8%，海洛英、可卡因和冰毒為最常被吸食的三類毒品。不過，今年上半年呈報的21歲以下青少年吸毒人數則由去年同期394人上升至452人，亦即升幅達一成半。「太空油」成為近年時下年青人新興吸食的毒品。上半年21歲以下青少年有75人，最常被吸食的毒品依次為大麻及可卡因，而「太空油」則首次被呈報成為第三位最常被吸食的毒品。

禁常會主席、醫生李國棟表示，「太空油」事實上是一種非法混入有害物質的煙油，雖然無標準成分，但它通常含有一種名叫依托咪酯、須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯受法例管制，屬第1部毒藥。除依托咪酯外，「太空油」亦可能混入其他毒品，包括大麻、「冰毒」和氯胺酮。嚴重損害身心健康，包括令人上癮、失憶、抽搐、昏迷，甚至死亡。

李國棟表示，吸電子煙有損健康，以電子煙吸入太空油更是等同吸毒。奉勸年輕人須提高警覺，切勿因一時好奇而嘗試此新興毒品。無論依托咪酯還是其他毒品，均受現行法例嚴格監管，切勿以身試法。

保安局禁毒處十分關注「太空油」開始被濫用的情況，並已採納禁常會意見，積極開展針對「太空油」的教育及宣傳，以提高市民抵禦此新興毒品的能力。今年七月，禁毒專員去信全港中小學，提醒學界要對「太空油」加以警惕。上月底，禁毒處與醫院管理局和社會服務機構合辦交流會，提升前線社工應對「太空油」濫用者的能力。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】